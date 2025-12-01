"He vuelto a la patria de Bolívar, Chávez y Maduro": embajador ruso retorna a Venezuela en medio de tensión con EE.UU.

El embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, anunció su regreso a Caracas tras participar en la 19ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela celebrada en territorio ruso.

"Me complace informarles sobre mi retorno a Venezuela. Aprovechando el recién inaugurado vuelo regular desde San Petersburgo (la ciudad heroica de Leningrado), he vuelto a la patria de Bolívar, Chávez y Maduro", expresó el diplomático en mensajes publicados en sus cuentas oficiales de Telegram y X (antes Twitter).

Mélik-Bagdasárov subrayó que durante la reunión bilateral se firmaron varios documentos "destinados a fortalecer y desarrollar aún más nuestra asociación estratégica en nombre de la paz y el progreso".

El vuelo utilizado por la delegación rusa forma parte de la reciente apertura de la conexión aérea directa entre San Petersburgo y Caracas, la primera ruta regular desde esa ciudad rusa hacia Venezuela.

En su mensaje, el diplomático también hizo referencia al 80º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y al histórico bloqueo de Leningrado, comparando aquellos momentos de resistencia con la situación actual.

"Y ahora, en vísperas de la más pacífica de las celebraciones —la Navidad— creemos que la victoria será nuestra y que la paz llegará", posteó.

"El pueblo ruso, en estos tiempos difíciles, sigue estando incondicionalmente al lado del pueblo de Venezuela ¡Venceremos!", agregó.

Tensión con Estados Unidos

El retorno del embajador ruso coincide con un aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela. Este lunes, el presidente Donald Trump se reunió con su equipo de Seguridad Nacional para evaluar los próximos pasos respecto al país suramericano, días después de advertir que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado en su totalidad.

La escalada ha provocado la suspensión de vuelos de aerolíneas como Iberia, Avianca y Turkish Airlines, aunque Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación mantienen operaciones.

Por su parte, Nicolás Maduro afirmó este lunes durante un acto en Caracas que "el poder nacional de la Venezuela del siglo XXI se sustenta en el poder inmenso de su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta patria por encima de cualquier dificultad".