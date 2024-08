Exfiscal venezolano considera una "trampa" que el tribunal cite a todos los candidatos electorales: ¿en qué consistiría?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Mundaray señaló que la jueza del Tribunal Supremo Electoral fue designada por Nicolás Maduro

El presidente venezolano Nicolás Maduro acudió el último miércoles a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país para presentar un recurso de amparo, mediante el cual se realice una investigación del último proceso electoral en que fue proclamado ganador, en medio de acusaciones de fraude.

El recurso de Maduro incluye el pedido de un “peritaje de los resultados” y del “ataque cibernético” al sistema de transmisión de datos electorales, que fue denunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En virtud de ello, el referido tribunal convocó ayer a los 9 candidatos que participaron en los comicios para que comparezcan en una audiencia que tendrá lugar hoy, a las 2pm. (hora Caracas), como parte del inicio de las investigaciones.

Ante ello, RPP conversó con Zair Mundaray, exfiscal de Venezuela y abogado penalista, sobre su opinión jurídica acerca de este proceso y si se puede esperar transparencia del mismo. No obstante, el jurista consideró que esto podría tratarse de una "celada" esgrimida por el régimen chavista. Estos son sus argumentos.

Pronunciamiento de la Sala Electoral del TSJ

González Urrutia podría ser detenido al acudir a la diligencia

Mundaray resaltó que existe el peligro de que el principal candidato opositor, Edmundo González, pueda ser detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Cabe resaltar que el último miércoles, el mandatario señaló que "esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja", al referirse a González Urrutia y a María Corina Machado.

"Las celadas judiciales operan poniendo (a González) en esa diatriba de asistir o no, y si llevar la prueba o no; porque si lleva la prueba se la declaran nula, y si va, probablemente, dicten una orden de aprehensión y lo detengan", señaló el exfiscal.

No obstante, consideró que, de no acudir, también podría ser detenido por estar en desacato a la autoridad judicial.

"Si no va, lo declaran en desacato y también le pueden dictar una orden de aprehensión (…), y no hay ante quién defenderse. Si este es el Tribunal Supremo de Justicia que es la máxima instancia judicial, ¿ante quién usted puede recurrir por una decisión de esa naturaleza? Ante nadie, y Venezuela no respeta el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos), ni siquiera tiene la puerta abierta del Sistema Interamericano", resaltó.

Presidenta del tribunal es afín al oficialismo

El exfiscal de Venezuela resaltó que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de su país es Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien, el 2018, fue electa concejal del municipio Libertador de Caracas, representando al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, en abril del 2022, fue elegida miembro del referido tribunal por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y político chavista.

"El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por militantes políticos. La misma presidenta del TSJ que forma parte de esa sala electoral que ha convocado el día de hoy, hasta no hace mucho, antes de tener este cargo, era militante del PSUV y además era concejal del área metropolitana de Caracas; es decir, no está desprovista de su condición política para ser juez", sostuvo Mundaray sobre la magistrada.

"Esto es gravísimo, desde el punto de vista constitucional está prohibido; pero Maduro realmente no tiene controles, no tiene contrapesos institucionales", agregó.

En ese sentido, Mundaray indicó que una similar situación ya se ha vivido cuando la oposición desconoció las elecciones del 2018, en las que Maduro "fue el único postulado con dos o tres amigos", los mismos "que son parte de los que van a asistir hoy al Tribunal Supremo de Justicia".

"Son candidatos que él mismo les pagó la campaña para que se dijera que había diez candidatos y tratar de rebanar el voto y engañar a los votantes, pero no fue posible", sostuvo.

Es un recurso "para validar el fraude"

Zair Mundaray consideró que el recurso presentado por Maduro busca validar el presunto fraude, ya que "el mundo entero le está exigiendo pruebas".

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dicho que ha sido hackeado su sistema electoral y que por ser hackeado no ha podido presentar prueba de que Maduro haya ganado, pero a pesar de eso lo proclamó, dice que Maduro ganó, pero no hay prueba de ello",

"(Maduro) no tiene pruebas porque perdió, obviamente, no puede presentar las actas. Entonces, ¿qué hace? Se va a la jurisdicción electoral, que en Venezuela (acude) quien no esté de acuerdo o considere que se ha violentado algunos de sus derechos electorales", indicó.

"Entonces, él va a esa juez que él mismo designó para que se valide el fraude que él cometió por vía jurisdiccional; es decir, como el Consejo Nacional Electoral no tiene prueba de las actas, no tiene ninguna prueba física del resultado que proclama dice ‘bueno, hagamos algo, que todos los demás presenten pruebas’. Por eso hay una celada judicial el día de hoy, que están tratando de que González Urrutia y María Corina presenten las pruebas originales que ellos tienen para luego decir que son nulas y mantener la decisión del CNE", explicó.

Falta de garantías por la violencia política que estaría siendo ejecutada por el régimen

El jurista resaltó que Nicolás Maduro, antes de los comicios, había amenazado con un "baño de sangre" en caso la oposición ganara las elecciones. Mundaray indicó que esto ya está siendo cumplido, por lo que no hay garantías para los políticos opositores.

"Yo creo que estamos entrando un ciclo muy peligroso. Maduro ofreció un baño de sangre, que ya se ejecutó los dos primeros días de cuando la gente salió a protestar masivamente en todas las calles de Caracas: van 19 muertos y más de mil detenidos", indicó.

"En Venezuela se está produciendo una masacre en este momento por la fuerza de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y los llamados colectivos, que no son más que delincuentes armados, gente que el mismo gobierno ha armado para que arremeta contra la sociedad civil cuando la gente se revela", agregó.

En ese sentido, señaló que hay una causa ante la Corte Penal Internacional, mediante la cual se acusa al régimen de delitos de lesa humanidad, por lo que consideró que, ante el "recrudecimiento de la violencia institucional", la Corte "debería actuar y por fin dictar una orden de captura contra Nicolás Maduro".

"Hay una causa muy avanzada por crímenes de lesa humanidad -entre los cuales se encuentra desaparición forzada, tortura y asesinato- que es lo que está haciendo ahora. Él tiene que sentir que existe una verdadera presión, pero en la medida en que siga teniendo la fuerza pública de su lado -que son militares y policías que no tienen ningún escrúpulo en disparar contra personas desarmadas- entonces el juego está trancado porque la sociedad venezolana no tiene la fuerza", resaltó.