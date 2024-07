Jorge Rodríguez, hombre fuerte del chavismo, pide prisión para María Corina Machado y Edmundo González

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Luis Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y figura clave del chavismo, amenazó este martes con encarcelar a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes reclaman el triunfo en las elecciones presidenciales del último 28 de julio luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamará como ganador a Nicolás Maduro.

Durante un alegato encendido ante los miembros de la asamblea, dominada por el chavismo, Rodríguez aludió varias veces al fascismo para referirse a los opositores y los llegó a comparar con el nazismo alemán.

"Con el fascismo no se puede tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales, al fascismo no se le perdona. Al fascismo cuando se le perdonó casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad; cuando los perdonaron, cuando los ingleses hablan con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes", dijo eufórico.

Rodríguez dijo que el Ministerio Público debe actuar, "no solamente contra los malandros drogadictos (a los) que dan 40 dólares para que aterrorice a una mujer, para que balee a un joven", sino que "tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron".

"Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela", aseveró.

"Esa es la verdad, él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no es un comando de campaña, es un comando de acción violenta que trata de sembrar una guerra civil en Venezuela", agregó.



Niega validez de las actas electorales de la oposición

Rodríguez también cuestionó las actas que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura tener y que, según este sector, dan una "abrumadora" victoria a su candidato.



"Yo puedo ya mismo, denme cuatro horas, en cuatro horas puedo inventar 100 millones de actas donde 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista", expresó el jefe de la AN, quien calificó las declaraciones de la PUD como "patrañas".



Desde este lunes, ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados brindados por el CNE, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.



La oposición mayoritaria señala estas manifestaciones como "expresiones espontáneas y legítimas", mientras que el Gobierno las tacha de "criminales" y "terroristas", a la vez que denuncia un golpe de Estado "fraguado nuevamente" por "factores fascistas de derecha extremista".



Según organizaciones no gubernamentales, la acción de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones ha dejado, al menos, seis muertos y 84 heridos, mientras que la Fiscalía contabiliza 749 detenciones. (Con información de EFE)