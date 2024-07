Fervor en Guanare: así vive la oposición los días previos a las elecciones en la 'capital espiritual' de Venezuela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Esta es una lucha espiritual del bien contra el mal", dice Keittin Colmenarez, una joven activista de la oposición venezolana. Es la noche del viernes 19 de julio y la emoción en su voz aún se mantiene viva. Dos días antes, María Corina Machado, la mujer que ha renovado la esperanza de un cambio en Venezuela tras 25 años de chavismo, ha llegado a Guanare, la ciudad natal de Keittin, y ha provocado un fervor pocas veces visto en esta localidad del llano venezolano.

En una conversación con RPP, esta líder juvenil de 22 años del partido Vente Venezuela, fundado y liderado por Machado, dice que hasta hace meses "nadie imaginaba" un escenario similar al experimentado el último miércoles, a escasos días de la elección presidencial del 28 de julio, fecha a la que la oposición llega con una inédita ventaja –de hasta más de 40 puntos porcentuales- en las encuestas más citadas a nivel internacional.

Keittin recuerda que, en septiembre de 2023, la líder opositora llegó a congregar a unas ocho mil personas en el cruce de dos calles de su ciudad; pero nueve meses después, el pasado 17 de julio, la avenida Unda, una de las principales vías de Guanare, lucía colmada de gente a lo largo de su kilómetro y medio de extensión.

"Es el crecimiento que ha tenido nuestra líder [...] me enorgullece decir que las cifras de personas que asistieron a la (última) actividad oscila entre las 40 mil y 50 mil", asegura la joven dirigente.

Vista aérea de la avenida Unda en Guanare colmada de simpatizantes de María Corina Machado. | Fuente: Video: Emilia Blanco / Foto: EFE

Venezuela vive las últimas instancias de la campaña más épica que haya tenido la oposición desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Guanare, capital del estado de Portuguesa y un ex bastión chavista, es una de las últimas paradas de Machado antes de un día que podría ser histórico para la democracia venezolana.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que nunca tuvo más respaldo que hoy para dejar en evidencia alguna posible maniobra de fraude desde el régimen para favorecer a Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, quien busca reelegirse por seis años más y tercera vez consecutiva.

El fenómeno María Corina

Al referirse a lo vivido en Guanare el último miércoles, Keittin también describe el fenómeno 'María Corina' en el resto del país. Aunque no es la candidata presidencial, por haber sido inhabilitada por el régimen para ejercer cargos públicos hasta el 2036, Machado encarna el deseo de millones de venezolanos de salir de un sistema de gobierno que es cuestionado por organismos internacionales debido a prácticas calificadas como antidemocráticas. La oposición y observadores internacionales críticos del régimen califican al chavismo como una tiranía.

Desde hace meses, Machado protagoniza escenas propias del fervor religioso en las ciudades a las que llega. Hombres, mujeres y niños, en multitudes, se aglomeran alrededor de ella, quieren verla de cerca y alcanzarla con las manos. Cientos de videos en las redes sociales muestran los rostros -muchos de ellos rebosados de llanto- de personas que claman por un cambio radical en el país o por el retorno de sus familiares desde la diáspora venezolana.

A través de 'Edmundo para todo el mundo", como lo llaman los simpatizantes opositores, María Corina arrasa en las preferencias del electorado.

Pero también hay expresiones de alegría. La esperanza se manifiesta en cánticos y se exhibe en carteles en medio de las banderas tricolor de Venezuela. En caravanas que parecen interminables, María Corina carga niños que se abrazan a su cuello, recibe collares, rosarios y promesas de respaldo incondicional.

Pese a que fue inhabilitada, Machado nunca detuvo su campaña y pasó la posta de la candidatura al diplomático en retiro Edmundo González Urrutia con quien realiza la mayoría de sus recorridos. De acuerdo a una encuesta de Meganalisis, una de las principales empresas de sondeo en Venezuela, el endoso del voto es masivo. Un 91.48% dijo que votaría por González porque María Corina lo apoya. A través de 'Edmundo para todo el mundo", como lo llaman los simpatizantes opositores, María Corina arrasa en las preferencias del electorado.

Machado también es indetenible en las carreteras. Pese a que varias veces se ha intentado impedir que avance con tranqueras en las alcabalas (retenes militares), la líder opositora ha llegado a las localidades donde la esperaban para mítines ayudada por ciudadanos que se expusieron a represalias del régimen. Según datos proporcionados por María Corina, en las últimas dos semanas, 72 personas fueron detenidas y 24 de ellas permanecen presas por integrar su equipo, apoyarla en sus traslados, o brindarle servicios logísticos, de comida y alojamiento.

María Corina Machado junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia durante una vitsa a Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. González Urrutia no llegó a Guanare por un diagnóstico de resfriado. | Fuente: EFE

Guanare, ‘capital espiritual’ de Venezuela

En Guanare, el último 17 de julio, las autoridades chavistas también cerraron terminales de buses para bloquear el traslado de simpatizantes opositores desde localidades vecinas. Además, agentes de la Policía retuvieron la tarima y los equipos de sonido que se usarían para la manifestación en la capital de Portuguesa y mantuvieron detenido al dueño de estos implementos, según denunció el comando de campaña opositor

“Al ver todas estas arbitrariedades, cerrando avenidas, metiendo preso a un señor […] se demuestra que el gobierno de verdad tiene miedo. Sinceramente, primera vez que vemos al gobierno enervado por perder el poder”, dice sobre estas trabas un ingeniero guanarense de 27 años a RPP.

'Alberto', nombre ficticio de este joven que prefiere no identificarse por razones seguridad, cuenta que esperó más de cuatro horas bajo el sol la llegada de María Corina. Él dice que fue un momento “mágico” ver avanzar a la líder opositora por la avenida Unda a la velocidad de una procesión y luego ser aclamada aunque muy pocos la escucharan.

“La caravana duró, aproximadamente, desde la punta de la avenida hasta don estábamos, una hora y media, porque no podía avanzar por la cantidad de gente que había, querían tocarla, querían brincar. Acá solamente la vimos, porque prácticamente no la escuchamos, porque no tenía sonido; pero el fervor de la gente es algo que no he visto con otros políticos. La gente está super ilusionada con estas elecciones”, afirma.

Ante la ausencia del equipo de sonido, confiscado por el régimen horas antes de la convocatoria, miles de guanarenses cantaron el himno nacional de Venezuela. | Fuente: Video: Keittin Colmenarez/Foto: Emilia Blanco

Keittin también destaca el cariz espiritual que rodea la campaña de María Corina. Por eso considera muy significativa su visita a Guanare, considerada la ‘capital espiritual’ de Venezuela por ser el hogar de la Virgen de Coromoto, la patrona del país. No obstante, afirma que otro componente igual de importante es la “confianza política construida por María Corina”.

“Esta fe y esperanza va de la mano de Dios, primeramente; pero, además, María Corina nunca ha sido flexible, ni ha dado chance a este régimen para que se oxigene, en el sentido de que en cada traba que el régimen impone, ella lucha para sobrepasarlas, y eso es lo que ellos todavía no han entendido”, asevera.

'Alberto' coincide y dice que Machado ha asumido el “liderazgo fuerte” que se necesita para salir del chavismo.

La consigna de cuidar el voto

Keittin integra el comando ‘Con Venezuela hasta el final’ y parte de su función es capacitar a los ‘testigos’ (personeros en Perú) y electores para cuidar los votos de la oposición el 28 de julio. Dice que el objetivo es no cometer los errores de elecciones pasadas, en las que la oposición reclamó fraudes sin disponer de sustentos contundentes que lo probaran.

“Esta semana (previa a las elecciones) nos seguimos preparando para mantenernos ese día firmes. Desde las doce de la madrugada hasta que Dios diga. No hasta las 5 de la tarde, como era un error que siempre cometíamos. (Los testigos) se iban de los centros antes de tener las actas. Ahora nos organizamos para mantenernos dentro del centro de votación y la misma ciudadanía apoyando afuera”, explica.

Keittin y 'Alberto' tienen claro que el régimen hará todo lo posible para mantenerse en el poder, pero ambos dicen creer en la consigna de María Corina de ir “hasta el final” del régimen.

'Alberto', que no milita en ningún partido, dice que su barrio se ha organizado para votar y mantenerse en los locales de votación.

“Acá todos tenemos la orden de ir a votar a las 5:00 y 5:30 de la mañana y no movernos de los centros. La noche anterior, al menos en mi sitio de votación, tenemos planes de hacer la comida, llevar sillas, llevar agua […] es porque tenemos miedo de que nos roben, que nos quiten el voto”, dijo a RPP.

En una entrevista del último sábado con el periodista César Miguel Rondón en su canal de Youtube, Machado afirmó que la oposición ya tenía cubierto el 99% de los ‘testigos’ para las mesas electorales de todo el país. En Portuguesa, asegura Keittin, ya se ha registrado al 100% de los ‘testigos’. Además, indica, una de las disposiciones es tomar fotos a todas las actas. “Porque de ahí al conteo general en Caracas (capital del país y sede del gobierno) muchas cosas puedan pasar, y una de las medidas preventivas es obtener evidencias con las fotos”, afirma.

Keittin y 'Alberto' tienen claro que el régimen hará todo lo posible para mantenerse en el poder, pero ambos dicen creer en la consigna de María Corina de ir “hasta el final” del régimen.

“Sabemos a quienes nos enfrentamos, sabemos lo que han hecho, sabemos que no quieren dejar el poder, si fuera por ellos, morirían en el cargo; pero creo que esta vez va a ser diferente, porque como sociedad nos estamos organizando para evitar un fraude”, dice 'Alberto'.

Keittin, por su parte, reconoce “que va a pasar mucho” para que el régimen ceda el mando, y que cualquier cosa podría pasar en los seis meses de transición de los que dispondría si acepta los resultados.

“Es un miedo que todos tenemos, pero nosotros actualmente no podemos decir cuál va a ser nuestra carta bajo la manga, porque ellos van a preparar una estrategia. Entonces, nosotros esperamos, y como dice María Corina Machado, un día a la vez”, sentencia.