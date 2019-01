Sonando cacerolas y coreando consignas, miles de venezolanos se manifestaron este miércoles en apoyo al "gobierno de transición" que promueve el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y a su propuesta de un canal humanitario para paliar la escasez de medicinas.



Decenas de médicos, enfermeros y pacientes se congregaron a las afueras del Hospital infantil J.M de los Ríos, en el centro de Caracas, para protestar por el desabastecimiento de insumos y medicamentos.



"Cada hora mueren venezolanos por una escasez de medicamentos del 86% en hospitales. Tenemos dos años intentando establecer una comunicación con el Ejecutivo para que permita un canal humanitario y evitar más muertes", sostuvo Danny Golindano, de la ONG Médicos por la Salud.



Las protestas fueron convocadas por Guaidó como parte de la presión para que el mandatario Nicolás Maduro deje el poder y dé paso a un gobierno de transición que convoque a elecciones.



Maduro denuncia esa estrategia como un "golpe de Estado" orquestado por Estados Unidos, que apoya decididamente al líder opositor, de 35 años.



Protegiendo su rostro con un tapabocas Javier, de 22 años, colgó un cartel en su pecho con la frase "necesito mi tratamiento", mientras sonaba una cacerola. "Me detectaron una bacteria en la sangre el año pasado, y no he podido encontrar los antibióticos, necesitamos ayuda humanitaria", dijo.



Protestas similares se registraron en distintas ciudades de todo el país.



"¿Quién es el presidente?"

Maduro, durante cuyo gobierno Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente, niega que en el país haya una crisis humanitaria y sostiene que el canal es un engaño para generar una intervención extranjera. "No somos mendigos", dice.



Las concentraciones se extendieron desde zonas populares en el oeste de Caracas hasta sectores acomodados del este. Trabajadores salieron de sus oficinas con hojas blancas donde mostraban mensajes contra Maduro.

"La gente ha perdido el miedo y ha salido para exigir elecciones limpias. Lo que ha hecho el gobierno ha sido confiscar los poderes y las elecciones, no tienen pueblo", dijo Fernando Villegas mientras agitaba lloroso una bandera nacional.



En algunas pancartas se leyeron mensajes como: ¡Canal humanitario ya!; "Nos morimos"; "Fuerza Armada, recupera tu dignidad", o "Maduro, vete ya". En tanto, manifestante coreaban "¿Quién es el presidente? Guaidó, Guaidó, Guiadó".



En una esquina del municipio Libertador, bastión tradicional del chavismo, Mauricio Marcano, de 30 años, considera que ha habido un "despertar" de las protestas.



"Los militares también tienen que despertar y dejar de resguardar los intereses políticos e ideológicos y ponerse del lado del pueblo", reclamó Mauricio, en respaldo a los llamados hechos por Guaidó a la Fuerza Armada para que rompa con Maduro.



