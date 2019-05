El dictador venezolano criticó la sanción contra la empresa china de telecomunicaciones. | Fuente: AFP

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció este jueves en contra de las sanciones que impuso Estados Unidos contra la empresa de telecomunicaciones Huawei, a quien acusan de espiar en favor de China.

Durante un acto con militares en Caracas, Maduro anunció una “inversión inmediata” en la empresa Huawei, para que ayude a Venezuela a instalar la tecnología de red móvil 4G, que por ahora funciona, con intermitencia, en las principales ciudades.

"He ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos, y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G", dijo.

Castigo a Huawei

Esta semana, el presidente Donald Trump impuso una orden ejecutiva que prohíbe a las compañías estadounidenses hacer negocios con empresas extranjeras que supuestamente intentan espiar al país y que acabó en un veto contra Huawei.

Como consecuencia, Alphabet, la empresa matriz de Google, retiró las licencias a productos de Huawei, que no incorporarán la plataforma de descarga de aplicaciones Google Play, lo que no permitirá a los usuarios acceder a las aplicaciones diseñadas para el sistema Android y que no estén en código abierto.

Varias operadoras de Estados Unidos, Reino Unido y Japón han dejado de ofrecer a sus clientes los móviles de Huawei, lo mismo que fabricantes de componentes para dispositivos.

Califica sanciones como agresión

Al respecto, Maduro consideró que esta medida constituye una “agresión” a la empresa de telecomunicaciones china, la segunda mayor fabricante de teléfonos celulares en el mundo, y pionera del desarrollo de la tecnología de internet 5G.

Agregó que la compañía china continuará en el país, cuyo sistema de telefonía y datos se encuentra rezagado tecnológicamente en vista de la crisis que azota ese país desde hace un lustro. EFE