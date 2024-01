María Corina Machado reafirma que competirá en las presidenciales: "Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo"

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que competirá en las presidenciales de este año como candidata del mayor bloque antichavista, pese a la sentencia publicada el viernes en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que está impedida para participar en comicios hasta 2036.



"Quiera o no quiera (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales", dijo ante periodistas la exdiputada liberal, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



Recordó su triunfo en las primarias del pasado 22 de octubre, cuando arrasó con el 92,35 % de los votos, lo que le otorga -subrayó- legitimidad para competir en los comicios de este año, aún sin fecha definida, en los que el chavismo asegura que Maduro buscará su tercer sexenio en el poder.



"No pueden hacer elecciones sin mí (...) yo represento la soberanía", remarcó la opositora, quien expresó que la resolución del TSJ -que calificó como un acto de "delincuencia judicial"- se "le va a revertir" al chavismo.



"No vamos a parar, vamos a arreciar los planes (...) tenemos jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas estas trabas que se pongan por delante, les aseguro que se van a sorprender", sostuvo, sin dar detalles sobre estos planes.



Machado insistió en que el chavismo sabe que perderá las votaciones, por lo que cree que la "mejor opción" para este sector político, en el poder desde 1999, es una negociación política que permita un cambio pacífico en el Gobierno.



Reiteró también que el Gobierno de Maduro violó lo pactado en octubre pasado, cuando -con la oposición- acordó unas garantías electorales para las presidenciales.

¿Por qué el chavismo inhabilitó a María Corina Machado?

Machado ya había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.

Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó el viernes los argumentos de la Contraloría para inhabilitar a Machado -que asegura nunca fue notificada de la sanción- por ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos".

Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido entre 2019 y 2023 como presidente encargado del país por Estados Unidos y otras decenas de países, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro. (Con información de EFE y AFP)