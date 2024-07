Maduro dice que el Gobierno "no electo y repudiado" del Perú reconoce como presidente "al nuevo Guaidó"

El mandatario venezolano criticó que el Perú diera como ganador de las elecciones a su rival Edmundo González luego de los comicios del domingo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que el Gobierno "no electo, repudiado" de Perú reconoce como presidente de la nación caribeña al "nuevo (Juan) Guaidó", en referencia a Edmundo González Urrutia, el principal candidato antichavista de las elecciones presidenciales celebradas el domingo.



"El Gobierno no electo, repudiado por su pueblo, del Perú, saca un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó. Esta película la hemos visto, pero la película tiene sorpresa y va a tener un final bonito y feliz para ustedes, compatriotas", dijo el mandatario en un acto televisado.



Maduro sostuvo que Venezuela tiene derecho a "consolidar su recuperación económica, del Estado de bienestar", así como cumplir la agenda de compromiso de diálogo con todos los sectores de la sociedad.



"Es el camino de consolidación verdadero, del triunfo que estamos teniendo y que vamos a tener, no han podido ni podrán con Venezuela, porque Venezuela siempre vence", añadió.

Postura peruana



El Gobierno peruano reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras los comicios del pasado domingo, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria a Maduro, con una diferencia de 704 114 votos sobre el opositor, con el 80 % de las actas escrutadas y cuando todavía faltaban más de dos millones de sufragios por computar.



"Esta posición es compartida por numerosos países, Gobiernos y organismos internacionales", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores a RPP.



El canciller explicó que envió "una comunicación al teléfono" de la líder opositora María Corina Machado, expresando su solidaridad con ella y con González Urrutia, quien en ningún momento se autoproclamó presidente, a diferencia de Guaidó.

Protestas en Venezuela

Desde el lunes ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados oficiales, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.



La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señala estas manifestaciones como "expresiones espontáneas y legítimas", mientras que el Gobierno las tacha de "criminales" y "terroristas", a la vez que denuncia un golpe de Estado "fraguado nuevamente" por "factores fascistas de derecha extremista".



Según cuatro ONG venezolanas, al menos 11 personas fallecieron el lunes en la nación caribeña en el marco de estas protestas en distintas zonas del país.

(Con información de EFE)