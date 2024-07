Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela Perú reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y no descarta considerar a Maduro como gobernante de facto

El Perú considera al candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, después de las denuncias de fraude que recaen sobre las elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial en Venezuela, según informó esta mañana el canciller Javier González-Olaechea Franco.

En Ampliación de Noticias, el canciller alegó que se pueden verificar las actas electorales que corroborarían la victoria del bloque opositor liderado por la inhabilitada exdiputada María Corina Machado; sin embargo, hizo énfasis en la negativa del régimen “dictatorial” de Maduro de disponer un reconteo o verificación.

“Es evidente que la voluntad de fraude existe. Más o menos de un conteo inicial del domingo ya estaban en las pantallas [y] la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible. Y el señor González es el presidente electo de Venezuela”, comentó.

González-Olaechea anunció que el Ejecutivo peruano no descarta considerar al régimen de Maduro como un “gobierno de facto” desde enero de 2025, fecha en que culmina el segundo mandato del gobernante chavista.

“Hasta que termine su mandato es un presidente… y al final del mandato se convertiría en un gobierno de facto”, alegó.

Javier González-Olaechea juró como canciller el 7 de noviembre de 2023. Fuente: Andina

El jefe de la diplomacia peruana tampoco descartó la reactivación del Grupo de Lima, que estuvo conformado por 12 países latinoamericanos, ante la crisis desatada en el país caribeño. No obstante, aclaró que ello no implica que la administración de Dina Boluarte fomente al grupo constituido en apoyo al proceso de transición democrática y la reconstrucción de Venezuela.

“Me parece que anoche utilice la palabra que no lo descartaba, pero tampoco lo estamos promoviendo como Gobierno; aun cuando existe la coordinación de cancillerías de países que procuran la libertad y quieren defender los derechos humanos en toda la región”, precisó.

¿Se han roto las relaciones diplomáticas con Venezuela?

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el plazo de 72 horas para que los funcionarios venezolanos acreditados en Perú abandonen el país, no implica una ruptura de las relaciones diplomática entre Lima y Caracas, sino un “escalamiento” en las relaciones por los graves sucesos registrados en ese país.

Y es que el Perú, detalló el canciller, considera como “graves sucesos” la reelección de Nicolás Maduro y el anuncio del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de investigar a María Corina Machado por una “agresión al sistema eléctrico y un ataque informático al sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral”.

Complementó que la diplomacia peruana es cautelosa en pronunciarse sobre la situación en Venezuela, a fin de evitar que el régimen chavista denuncie un intento de “injerencia” en sus asuntos internos.

“Hay que tener mucho cuidado, porque siempre hay niveles de escalamiento que se van consumando en medida de que hay hechos que agravan la situación”, apuntó.

En ese sentido, el canciller Javier González-Olaechea indicó que se evaluarán los casos de los peruanos que traten de salir de Venezuela, o de asilos que podrían requerir ciertos políticos venezolanos perseguidos por el régimen chavista.

“Se va a analizar caso por caso”, sentenció.

El canciller rechazó reconocimiento de un sector del Congreso a la cuestionada victoria de Maduro

De otro lado, el integrante del Gabinete Ministerial rechazó el comunicado emitido por la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela del Congreso, y suscrito por la parlamentaria María Agüero (Perú Libre). También descartó que el Gobierno peruano tenga intenciones de injerir en el proceso electoral del país latinoamericano.

🇵🇪🤝🇻🇪 | En el marco del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, la Liga Parlamentaria de Amistad Perú - Venezuela del Congreso de la República, manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/VTRRHZlaR6 — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) July 29, 2024

“La política exterior la dirige la presidenta y la conduce el canciller; no comparto, no conozco ni he leído ese pronunciamiento y, en todo caso, no hay ninguna injerencia en la medida que estamos en el marco de la carta democrática”, respondió a la posición de la legisladora perulibrista.

Finalmente, el canciller peruano dijo que están buscando pasajes para viajar a Washington (Estados Unidos), a fin de participar en la asamblea extraordinaria, convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se abordarán los resultados del proceso electoral venezolano.

“¿Qué es lo que el pueblo peruano debe esperar? La verdad y nada más que eso, por parte de la Cancillería y del Gobierno en una crisis que esperamos no se produzca y se respete la voluntad popular”, finiquitó.