Nicolás Maduro dice que González Urrutia es la representación de la "deslealtad" a la Constitución

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que el abanderado de la mayor coalición opositora de la nación caribeña, Edmundo González Urrutia, es la representación de la "deslealtad" a la Constitución, a los poderes públicos y a los ciudadanos.



"Él es la representación de la deslealtad a la Constitución, a los poderes públicos y al pueblo, engañó a un grupo de seguidores con falsas ofertas y los abandonó. ¿Qué puede pensar alguien que votó por ese señor de su cobardía, que no da la cara, no sale a la calle?", dijo el mandatario en un acto televisado.



Maduro preguntó, ante una multitud en el estado La Guaira (norte), dónde está González Urrutia.



"¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué está escondido? ¿Por qué no sale a la calle? ¿De qué se esconde?", cuestionó.



El presidente recordó que el opositor fue citado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el proceso de "verificación" del resultado electoral de los comicios del 28 de julio, y no compareció ante los magistrados de la Sala Electoral.



"El Tribunal Supremo lo citó legalmente y se negó a asistir, lo convocó de nuevo varias veces y se negó a asistir, por eso el tribunal lo declaró en desacato judicial y eso tiene severas consecuencias legales, penales y administrativas", sostuvo.

TSJ confirma la victoria de Nicolás Maduro

Este jueves, el Supremo -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez- confirmó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó ganador a Maduro para un tercer sexenio consecutivo en el poder, lo que fue calificado de fraude por la oposición mayoritaria, que insiste en la "victoria" de González Urrutia.



El líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- rechazó el fallo del TSJ, y dijo que "la soberanía reside, intransferiblemente, en el pueblo".



El bloque opositor sostiene que su candidato ganó por amplio margen, y publicó el "83,5 % de las actas" para reforzar su reclamo, que ha sido respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales.



El TSJ asumió la "validación" de los resultados a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso que nunca se conoció y por el que fueron convocados los 10 excandidatos, aunque González Urrutia declinó asistir, al considerar que esta verificación no es competencia del Supremo, sino del CNE, que tras 25 días de los comicios, aún no publica los datos desagregados, pese a que está contemplado en el cronograma. (EFE)