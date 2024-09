“Hálale las patas”: Nicolás Maduro le pide al espíritu de Diego Maradona que asuste a Javier Milei

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente Nicolás Maduro volvió a descargar su artillería de insultos contra su homólogo argentino, Javier Milei, y esta vez le pidió al espíritu de Diego Armando Maradona, quien fue cercano al chavismo, que lo espante y no lo deje dormir.

"Diego, ¿te pido algo? Hálale las patas (asústalo) a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y le 'jalas' las patas, ¡Diego!", bromeó Maduro durante un congreso "antifascista" en Caracas al que asistieron delegados de 95 países, entre ellos de Argentina.

Ambos presidentes han intercambiado insultos: Maduro se refiere a Milei como un "fascista", "nazi" y "error de la historia", mientras que el mandatario argentino, que no reconoce su controversial reelección, lo tacha de "dictador" y "socialista empobrecedor".

"Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei", remarcó Maduro, viendo entre el público un afiche con el rostro del astro de fútbol argentino.

"¿Les parece buena idea que les jale las patas?", le preguntó el mandatario izquierdista al público. "Que no lo deje dormir chico, tanto daño que le hace al pueblo", dijo sobre su par argentino, al que volvió a tildar de "nazi".



La amistad entre Maduro y Maradona

Nicolás Maduro, señalado por la oposición de fraude electoral en los pasados comicios del 28 de julio, recordó además el día que Maradona le regaló un reloj, valorado en más de 30 000 dólares.

"Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo", afirmó.

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020. (AFP)