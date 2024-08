Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela "Se demuestra que no es una democracia libre", dice senadora uruguaya sobre elecciones en Venezuela

En una posición similar tomada en la mayoría de países de la región, el Senado uruguayo manifestó su rechazo al "fraude electoral" que se produjo en las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el mandatario Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer gobierno, de acuerdo con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, Irene Moreira, senadora uruguaya, dijo que se votó una moción para condenar el proceso electoral; sin embargo, esta no obtuvo el apoyo del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda opositores al Gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

"Nosotros entendemos que Maduro es un dictador. Si hay líderes proscritos que no pueden participar, me parece que ya ahí nomás demuestra que no es una democracia libre, una democracia, unas elecciones libres. Queremos realmente ver las actas, que sean legítimas, darle transparencia y ojalá para el pueblo hermano de Venezuela se pueda solucionar esto y reconocer en definitiva quién es el verdadero", comentó en diálogo con Ampliación de Noticias.

Asimismo, se refirió a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y lamentó su conclusión, pues aseguró que "esperaba más" tras no haberse aprobado la resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación de los comicios.

Sesión del Parlatino en Perú

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) celebrará sus 60 años de fundación en el Perú con la presencia de legisladores y dignatarios de toda la región, quienes debatirán en el Congreso de la República sobre temas cruciales respecto al medio ambiente, turismo, energía y minas. Previo a esta reunión, se realizará un homenaje a Andrés Townsend Ezcurra, exdiputado y fundador de este organismo.

Moreira, quien se encuentra en nuestro país para este evento, indicó que serán dos comisiones de las 13 que conforman el Parlatino las que sesionarán en nuestro país, a fin de debatir temas como la creación del Tribunal de Ambiente Latinoamericano, el impacto de la globalización en el mar y la conservación del mundo marino, entre otros.

"Creo que demuestra uno de los principales fundamentos que tiene el Parlatino, que es la defensa de la democracia, la integración regional; todos esos principios fundamentales que están en el parlamento, este organismo regional, unicameral, integrador, que busca siempre buscar la solución, la más legítima, lo más puro, lo más transparente", comentó.

Moreira precisó que la labor del Parlatino es "intensa" y "constante" en las comisiones que la integran, a fin de llevar los acuerdos logrados a cada legislativo de los países que la conforman.