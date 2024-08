Kelly Portalatino: "Si hubiera dictadura en Venezuela no habría elección popular"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kelly Portalatino aseveró que las elecciones en Venezuela se dieron de forma correcta, transparente y sin violencia. En ese sentido manifestó que hay democracia en dicho país.

"Si hubiera dictadura, se habla tanto de eso, si se diera eso no habría una política universal que es la elección popular. No hubieran 10 candidatos que participaron, con porcentajes que se publicaron, también estos mismos han tenido una libertad de prensa como la misma María Corina Machado", expresó en el programa 'Todo Se Sabe'.

Portalatino señaló que el impacto de las elecciones venezolanas en el mundo se da "por el control y manejo de las reservas petroleras en el país". Por ello, criticó a los Estados Unidos por ser responsables de los bloqueos y sanciones que afectan la economía de esa nación.

"Venezuela produce el 17.5 % de petróleo a nivel mundial. ¿Saben cuántos millones han perdido por los bloqueos económicos y comerciales? tienen 936 sanciones... ¿Por qué Estados Unidos siguen sancionando a Venezuela? si fuera a Perú estaríamos en un caos. En todos los gobiernos hay crisis económicas", manifestó.

Las congresistas de Perú Libre María Agüero y Kelly Portalatino participaron como veedoras en las elecciones venezolanas y aseguraron anoche, tras volver al país. que hubo “transparencia” en el proceso electoral que le otorgó al líder chavista un tercer mandato.

Caso Cerrón

Kelly Portalatino aseguró que ella declarará ante la Fiscalía por la investigación que se le sigue a Vladimir Cerrón. En su opinión, está siendo violentada como mujer y política tras la difusión de unos supuestos chats entre ella y el exgobernador regional.

"Jamás voy a obstaculizar la investigación como madre de la patria. El Ministerio Público, en la primera notificación para declarar como testigo en el caso del 2021, ya inmediatamente por no ir me imputan o me llaman a la fuerza. Hoy me he acercado a la Fiscalía, pero ni siquiera ha estado el fiscal", añadió.

La parlamentaria recalcó que no se ha comunicado con Vladimir Cerrón y jamás ayudó en su fuga. Como se sabe, el líder de Perú Libre está con paradero desconocido.