Sismo de magnitud 6,3 remeció el occidente de Venezuela

El movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia, según informó el Servicio Geológico Colombiano en X.

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, el segundo después de uno de magnitud 5,4 registrado previamente, según informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

El organismo indicó que el movimiento telúrico fue de profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Sismo de 5,4 sacude el oeste de Venezuela

Más temprano, un sismo de magnitud 5,4 sacudió la misma zona del país sudamericano, según un reporte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El organismo publicó en su cuenta de X que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia.

La profundidad fue de 26,5 kilómetros, agregó el informe, y detalló que el temblor ocurrió a las 18.21 hora local (22:21 GMT).

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que no hubo "daños estructurales mayores" tras el sismo.

"Esto tiene mucho que ver (... con) la calidad de la construcción en Venezuela, entre otras cosas, (el programa gubernamental) la Gran Misión Vivienda Venezuela", sostuvo en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En los primeros informes de Protección Civil en diferentes localidades de Zulia, estado fronterizo con Colombia, no se reportaban heridos o daños graves e infraestructuras.

En un parque del municipio Jesús Enrique Lossada, de esa región en el oeste del país, se "reventaron las guayas eléctricas", indicó Protección Civil, que añadió que ya se encontraban trabajadores de la estatal Corporación Eléctrica en el sitio.

Además de Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.

El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa caribe, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.