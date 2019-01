Nicolás Maduro juró como presidente para un nuevo periodo de seis años. | Fuente: EFE

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, se declaró "en emergencia" luego de que Nicolás Maduro jurara como presidente para un nuevo término de seis años que le permitirá mantenerse en el cargo al menos hasta 2025, y reiteró que no reconoce su legitimidad.

"Desde la AN nos declaramos en emergencia ante un hecho inédito", dijo en una rueda de prensa el jefe del Legislativo, el opositor Juan Guaidó, en referencia a lo que consideró la "usurpación" de la presidencia en su país.

En ese sentido, señaló que los opositores realizarán el viernes un "cabildo abierto" a las afueras de la sede en Caracas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "para que todo el pueblo de Venezuela conozca la ruta para el cese de la usurpación".

Además, Guaidó hizo un llamado a las fuerzas militares de Venezuela, que juraron lealtad a Maduro y lo reconocieron como comandante en jefe por los próximos seis años, para que acompañen una eventual transición política.

"Le digo a la Fuerza Armada: la cadena de mando está rota (...), el comandante en jefe de la Fuerza Armada deriva del voto popular, uno que hoy Nicolás Maduro (...) no tiene ni le corresponde", dijo.

"Hoy no hay jefe de Estado, hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy no hay titularidad del Estado", insistió.

Asimismo, indicó que desde este jueves Venezuela tiene un Gobierno de facto "que no fue electo por el voto, sino que secuestró el Estado para beneficio propio".

Maduro ganó con holgura los comicios presidenciales del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar encarcelados o inhabilitados sus principales dirigentes, como Leopoldo López o el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles.

La oposición, así como parte de la comunidad internacional, desconocieron en su momento los resultados que otorgaron el triunfo a Maduro, y ayer cuestionaron con fuerza la legitimidad de su nuevo mandato. (EFE)