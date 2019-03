Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONALDO SCHEMIDT

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por una cincuentena de países como presidente encargado de Venezuela, capitaliza la rabia general por un apagón que ya suma más de 48 horas en varias regiones del país, al tiempo que anunció una escalada en su presión contra el gobernante Nicolás Maduro.

“Señores de las fuerzas armadas, es el momento, no hay más. Ya no hay excusas. Ya no se pueden esconder detrás del dictador que todo el planeta sabe -y ustedes saben- que no tiene cómo resolver nada y que no protege a nadie”, dijo ante la prensa.

Guaidó señaló que este lunes sesionará de emergencia la Asamblea Nacional y que este domingo se realizarán protestas a nivel nacional. Asimismo, pidió al pueblo de Venezuela que “no se acostumbren a la emergencia”. “Quieren convertir la normalidad en una urgencia y que les demos las gracias por eso”, manifestó.

Apagón en Venezuela

Un gigantesco apagón afecta a Venezuela desde la tarde del jueves. El suministro pareció recuperarse poco a poco entre el viernes y el sábado, pero nuevos cortes masivos vuelven a poner en vilo a Caracas y 22 de los 23 estados del país petrolero.

La corriente ha vuelto a restablecerse este domingo en la mañana, intermitentemente, en zonas de la capital.

Una falla en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país, dejó sin servicio a toda Venezuela el pasado jueves, en medio de las denuncias de "sabotaje" del Gobierno de Maduro.

Los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela, un país aquejado por una severa crisis económica pese a contar con las mayores reservas probadas de petróleo. Las fallas se expresan con mayor crudeza en las regiones del interior, pero ya se sienten con fuerza incluso en la capital, Caracas.

La crisis venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y, en respuesta, Guaidó dijo que asumía las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que considera hace el líder chavista de la Presidencia. (Efe y Afp)