Nicolás Maduro anuncia el cierre de la Embajada y consulados de Venezuela en Ecuador

Nicolás Maduro, anunció este martes, en la reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el cierre de la Embajada y consulados de la nación caribeña en Ecuador, en apoyo a México, tras el asalto de la Policía ecuatoriana a la sede diplomática de este país.



"Frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente (Daniel) Noboa (...) he ordenado cerrar nuestra Embajada en Ecuador, cerrar el Consulado en Quito, cerrar de inmediato el Consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela, de inmediato", indicó el mandatario en el encuentro.



Nicolás Maduro dio la orden al encargado de Negocios -jefe de la misión diplomática de Venezuela en Ecuador-, Pedro Sassone, que vuelva a la nación caribeña "hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa".

"Acto de barbarie"

El mandatario venezolano indicó que el asalto de la Policía de Ecuador a la Embajada de México fue un "acto de barbarie", por lo que expresó su apoyo a la propuesta de México de expulsar a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas (ONU) "hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original".



"Debe ser restituido el (ex) vicepresidente Jorge Glas a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas, en México", añadió Nicolás Maduro.



Los líderes de la Celac se encuentran reunidos este martes, de manera virtual, para tratar este incidente, por el que México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que pide suspender a Ecuador de la ONU hasta que ofrezca una disculpa pública por allanar su sede diplomática.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió en la cumbre virtual que se sumen a su denuncia contra Ecuador en la CIJ.



López Obrador reafirmó que su querella busca "una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada" como el allanamiento a la sede diplomática de México el 5 de abril.

(Con información de EFE)

#EnVivo 📹 | Reunión Extraordinaria de los jefes y jefas de estado y del Gobierno de la CELAC. https://t.co/T5Oti5GO4E — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 16, 2024