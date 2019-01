El festival 90's Forever contará con artistas como Dr. Alban. | Fuente:

La música techno se volverá a escuchar con fuerza en el festival 90’s Forever que reunirá a varios exponentes del género. El concierto será el próximo 16 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Viajemos en el tiempo hasta la década de los noventas cuando el techno hizo vibrar y bailar a toda una generación. Invadió las radios del Perú e impuso hits que llegaron a los primeros lugares de los ránkings.

El festival 90’s Forever reunirá a artistas como Corona, Dr. Alban, Double You, 2 Brothers On The 4th Floor y Tania Evans de Culture Beat con los que podrás revivir el soundtrack de una década.

En este concierto de música eurodance se escucharán, en un mismo escenario, himnos de las pistas de baile como "The Rhytm of the Night", "It’s My Life", "Mr. Vain", "Run to me" y "Dreams", en las voces originales de los ídolos de los 90’s.

Fecha: Sábado 16 de febrero.

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima.

Entradas: Desde S/.106.1 en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.