Accept vuelve a Perú: banda alemana confirmó nuevo concierto en Lima

Más buenas noticias para los amantes del metal. Accept, una de las bandas de heavy metal más importantes de la escena mundial, confirmó que incluirá a Perú en su próxima gira por Latinoamérica.

Los alemanes se presentarán en nuestra capital el próximo 7 de mayo de 2024: la cita es en el C.C. Festiva del Cercado de Lima.

La agrupación liderada por Wolf Hoffman tiene más de 40 años de trayectoria, con diversos álbumes y temas que son considerados auténticos himnos del heavy metal mundial.

Accept tiene en su historial más de 15 álbumes en estudio, siendo el último editado hasta la fecha el Too Mean to Die, del 2021.

Esta será la tercera vez que los alemanes se presentarán en nuestro país, tras sus conciertos de 2011 y 2017.

La gira latinoamericana de Accept incluirá, además de Perú, presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y México.



Megadeth en Perú

Los estadounidenses de Megadeth también confirmaron su regreso al Perú. A través de sus redes sociales, la banda liderada por Dave Mustaine informó que la presentación en nuestro país el próximo 6 de abril de 2024.

Este será el tercer concierto de Megadeth en Perú, tras sus recordadas presentaciones de 2008 y 2010.