Alanis Morissette en Lima: setlist, ingreso, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el concierto en Costa 21

Han pasado dos décadas desde su última presentación en Perú, y Alanis Morissette está lista para reencontrarse con sus fanáticos. La icónica cantante y compositora canadiense ofrecerá un esperado concierto en Lima este martes 25 de marzo como parte de su gira mundial. El show se llevará a cabo en Costa 21, en San Miguel, y cuenta con el auspicio de Radio Oxígeno.

Con una carrera llena de éxitos como Ironic, You Oughta Know y Hand in My Pocket, Alanis promete un show cargado de nostalgia y emociones: "No puedo esperar para conectar con todos ustedes", escribió en sus redes sociales. Además de sus clásicos, también interpretará temas de su último álbum, The Storm Before the Calm (2022).

El setlist de Alanis Morissette en Lima incluiría 'Ironic', 'You Oughta Know' y 'Hand in My Pocket'.Fuente: Instagram: @alanis

¿Cuándo y dónde es el concierto de Alanis Morissette en Lima?

El concierto de Alanis Morissette en Lima será el martes 25 de marzo de 2025 en Costa 21, San Miguel. Este será su primer show en Perú desde su presentación en septiembre de 2003. El show cuenta con el auspicio de Radio Oxígeno.

Alanis Morissette visitó Lima por última vez en septiembre de 2003, hace más de dos décadas.Fuente: Instagram: @alanis

¿A qué hora es el ingreso al concierto de Alanis Morissette en Lima?

Las puertas de Costa 21 abrirán a las 5 p.m. El evento contará con la participación de la cantante peruana La Lá, quien subirá al escenario a las 8 p.m., mientras que Alanis Morissette comenzará su show a las 9 p.m. Se recomienda llegar con anticipación, ya que los horarios pueden estar sujetos a cambios por cuestiones técnicas.

El concierto de Alanis Morissette en Lima cuenta con el auspicio oficial de Radio Oxígeno.Fuente: Instagram: @alanis

Entradas para el concierto de Alanis Morissette en Lima

Las entradas para el concierto de Alanis Morissette en Lima están a la venta en Teleticket y el recinto contará con dos zonas principales:

Platinum: S/541

VIP: S/311

También están disponibles experiencias exclusivas:

Diamond VIP Experience: S/2 548.65

Gold VIP Experience: S/1 257.21

La cantante peruana La Lá será la encargada de abrir el concierto de Alanis Morissette en Lima.Fuente: Instagram: @alanis

Fechas de la gira mundial de Alanis Morissette

21 de marzo de 2025

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina 22 de marzo de 2025

Santiago, Chile

Santiago, Chile 25 de marzo de 2025

Lima, Perú

27 de marzo de 2025

Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia 29 de marzo de 2025

São Paulo, Brasil

São Paulo, Brasil 30 de marzo de 2025

Curitiba, Brasil

Curitiba, Brasil 4 de mayo de 2025

Redondo Beach, California

Redondo Beach, California 10 de mayo de 2025

Miramar Beach, Florida

Miramar Beach, Florida 17 de mayo de 2025

Ciudad de México, México

Ciudad de México, México 11 de junio de 2025

Bergen, Noruega

Bergen, Noruega 13 de junio de 2025

Kværndrup, Dinamarca

Kværndrup, Dinamarca 15 de junio de 2025

Estocolmo, Suecia

Estocolmo, Suecia 17 de junio de 2025

Berlín, Alemania

Berlín, Alemania 19 de junio de 2025

Varsovia, Polonia

Varsovia, Polonia 21 de junio de 2025

Praga, República Checa

Praga, República Checa 22 de junio de 2025

Cádiz, Italia

Cádiz, Italia 24 de junio de 2025

Esch-sur-Alzette Luxemburgo

Esch-sur-Alzette Luxemburgo 25 de junio de 2025

Ámsterdam, Países Bajos

Ámsterdam, Países Bajos 29 de junio de 2025

Dublín, Irlanda

Dublín, Irlanda 30 de junio de 2025

Belfast, Reino Unido

Belfast, Reino Unido 2 de julio de 2025

Cardiff, Reino Unido

Cardiff, Reino Unido 4 de julio de 2025

Lytham, Reino Unido

Lytham, Reino Unido 5 de julio de 2025

Glasgow, Reino Unido

Glasgow, Reino Unido 9 de julio de 2025

Coruña, España

Coruña, España 11 de julio de 2025

Madrid, España

Madrid, España 12 de julio de 2025

Barcelona, España

Barcelona, España 13 de julio de 2025

Carcasona, Francia

Carcasona, Francia 17 de julio de 2025

Carhaix-Plouguer, Francia

Carhaix-Plouguer, Francia 21 de julio de 2025

Budapest, Hungría

Budapest, Hungría 23 de julio de 2025

Lucca, Italia

Lucca, Italia 24 de julio de 2025

Roma, Italia

Roma, Italia 27 de julio de 2025

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido 13 de septiembre de 2025

Cavendish, Canadá

Cavendish, Canadá 15 de octubre - 2 de noviembre de 2025

Las Vegas, Nevada

Las entradas para el show están a la venta en Teleticket, con zonas Platinum, VIP y experiencias exclusivas.Fuente: Instagram: @alanis

¿Cuál es el setlist del concierto de Alanis Morissette en Lima?

Aunque el setlist oficial puede variar, esta es la lista de canciones que Alanis Morissette interpretó en su show del 22 de marzo en Santiago, Chile, lo que nos da una idea de lo que podría tocar en Lima:

Hand in My Pocket Right Through You Reasons I Drink A Man (Partial) Hands Clean Can't Not (Partial) Lens Sorry to Myself (Partial) Head Over Feet Forgiven (Partial) You Learn Would Not Come (Partial) Smiling Rest Mary Jane Your House Ironic Not the Doctor Are You Still Mad (Partial) All I Really Want Sympathetic Character (Partial) You Oughta Know



Encore:



Uninvited Thank U

Las puertas de Costa 21 abrirán a las 5 p.m., y el show de Alanis Morissette iniciará a las 9 p.m.Fuente: Instagram: @alanis

Recomendaciones para el concierto de Alanis Morissette en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Live Nation Perú recomienda:

Asistir al concierto en taxi.

Habrá estacionamiento disponible (no gestionado por Live Nation Perú).

Servicio de buses gratuito al finalizar el concierto (con destino a Plaza San Miguel).

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Alanis Morissette dará su concierto en Lima el 25 de marzo de 2025 en Costa 21, San Miguel.Fuente: Instagram: @alanis

Objetos prohibidos en el concierto de Alanis Morissette en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

