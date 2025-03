The Offspring sacudió Lima con un concierto cargado de punk rock y nostalgia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Offspring sacudió Lima. El epicentro fue en el Multiespacio Costa 21, de San Miguel, donde la banda californiana de punk rock se presentó como parte de su gira mundial Supercharged Worldwide in '25.

La jornada comenzó con una correcta presentación de la banda peruana Leusemia -con el incombustible Daniel F al frente-, en la que la agrupación peruana hizo un breve repaso de lo mejor de su discografía.

Luego, al promediar las nueve de la noche, The Offspring salió al escenario, para comenzar un gran concierto, cargado de potente punk rock y mucha nostalgia noventera.

El recital arrancó con los clásicos All I Want, Come Out and Play, Want You Bad y Staring at the Sun. El público presente, una amalgama de fanáticos de distintas generaciones, acompañó cada tema a voz en cuello; y no faltaron los característicos ‘pogos’.

Luego, la banda tocó -por primera vez en su paso por Sudamérica- OK, but This Is the Last Time, tema de su más reciente disco, Supercharged (2024).

De ahí llegó el turno de las conocidas Hit That, Original Prankster y Hammerhead, antes de volver a una canción de su último disco: la correcta Make It All Right.



Homenaje a sus influencias

Sobre la mitad del show, The Offspring hizo una suerte de homenaje a sus influencias musicales, con un popurrí de covers de Smoke on the Water (Deep Purple), Detroit Rock City (Kiss), In the Hall of the Mountain King (Edvard Grieg) y Blitzkrieg Bop (Ramones).

Dexter Holland y Noodles hicieron una pausa para intercambiar bromas entre ellos, pero también para rendirse ante la entrega del público peruano, que llenó el recinto del Multiespacio Costa 21, ratificando una vez más su fanatismo por la agrupación.

The Offspring continuó el concierto con Bad Habit y Gotta Get Away, tras lo cual llegó el turno de brillar a Brandon Pertzborn. El joven baterista hizo un genial solo que puso en evidencia sus kilates, ganándose a pulso los aplausos y la admiración del público.

La recta final del concierto trajo consigo la artillería pesada de The Offspring: Why Don't You Get a Job?, (Can't Get My) Head Around You, Pretty Fly (for a White Guy) y The Kids Aren't Alright remecieron Costa 21 con su nostalgia noventera.

Tras poco más de hora y media de punk, la banda se despidió de Lima, no sin antes dejarnos dos temazos de su discografía: la pegajosa You're Gonna Go Far, Kid; y el clásico Self Esteem, de su genial disco Smash.