Selena Gomez y Benny Blanco rememoran el clásico 'El muchacho de los ojos tristes' de Jeanette

Cuatro meses después de anunciar su compromiso, Selena Gomez y Benny Blanco compartieron el lanzamiento de su esperado álbum, I Said I Love You First. Este nuevo trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones, fue producido en su totalidad por el flamante novio de la cantante y actriz.

Entre los temas más destacados se encuentra Sunset Blvd, inspirado en la primera cita de la famosa pareja, así como Call Me When You Break Up, una colaboración especial con la cantante Gracie Abrams, hija del reconocido director de cine J.J. Abrams.

El tributo a la canción de El muchacho de los ojos tristes

El álbum también incluye Ojos Tristes, una canción en la que Selena Gomez y Benny Blanco rememoran un clásico de 1981 interpretado por Jeanette y compuesto por Manuel Alejandro.

El tema de Gomez toma como base el coro original de la balada en español El muchacho de los ojos tristes, cantado por María Zardoya, integrante de la banda estadounidense The Marías.

"Aunque Gomez no había lanzado un álbum completo desde Rare de 2020, en 2021 lanzó el exitoso EP en español Revelación, que le valió una nominación al Grammy. Ojos Tristes, que cuenta con la voz de la líder de The Marías, María Zardoya, le da a Gomez otra oportunidad para la narración multilingüe, en una canción que abraza la frescura veraniega del éxito revelación de The Marías, No One Noticed", indica la revista Billboard en su reseña del disco.













Letra de Ojos tristes, de Selena Gomez y Benny Blanco

No, it's not hard to see

That you probably feel worse than me

It's not your fault I have to leave

Please don't you look that way, baby

-

Those sad eyes, sad eyes

You know I don't wanna say goodbye

Don't cry, don't cry

Just hold me for one last time

-

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor

-

Han pasado dos años

Te sigo pensando en todos mis sentidos

Antes eran tus ojos lloviendo en otoño

Y ahora son los míos

-

Cómo cambió, amor

Felices éramos los dos

Y ahora lloro, por Dios

Tristeza en mí amaneció

-

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire, necesita verme

Como al sol, lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes (That boy is sad)

Ha encontrado al fin una razón (I wanna hold him)

Para hacer que su mirada ría (And seize the night)

Con mis besos y mi gran amor.

