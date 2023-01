Alejandro Sanz vuelve al Perú después de tres años para dar un concierto en la capital. | Fuente: Difusión

Después de su visita en el 2020, Alejandro Sanz vuelve al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira “Sanz en Vivo”, donde presentará sus grandes éxitos y los nuevos temas que se han posicionado en las diversas plataformas.

El cantante español se presentará el 20 de abril en un único concierto en el Estadio Nacional, incluyendo a nuestro país en su recorrido por Sudamérica. Con este show, Alejandro Sanz complacerá a sus fans peruanos con los temas más clásicos como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”.

Asimismo, interpretará los temas incluidos en “SANZ”, su último trabajo de estudio, nominado en la categoría “Álbum del año” en los Latin Grammy 2022.

¿Cuándo se inicia la venta de entradas?

Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en el Perú iniciarán con una preventa exclusiva solo para los clientes de BBVA los días 10 y 11 de enero, lo cual les permitirá acceder a un 15% de descuento.

A partir del 12 de enero las ventas serán de manera general y la modalidad de compra para todas las fechas se realizarán de forma presencial en los módulos de Teleticket a nivel nacional y en la página web https://teleticket.com.pe.

Precios de las entradas para Alejandro Sanz en Lima

Todas las personas que adquieran entradas para el concierto de Alejandro Sanz, deberán nominar sus entradas (registrar nombre, apellido y DNI de cada asistente al evento). Podrás hacerlo del 12 al 19 de abril del 2023. Luego estará disponible pra descarga.

Platinum (campo):

- S/ 805 (precio full)

- S/ 697 (preventa)

VIP (campo):

- S/ 615

- S/ 532.5

Tribuna occidente:

- S/ 486

- S/ 420.75

Tribuna oriente:

- S/ 486

- S/ 420.75

Tribuna norte:

- S/ 246

- S/ 213

Estas son las zonas con sus respectivos precios de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Lima. | Fuente: Difusión

Alejandro Sanz y su último paso por Perú

Como se recuerda, durante la previa a su último show en Perú, en febrero de 2020, Alejandro Sanz promocionó su proyecto "#ElDisco", que incluyó colaboraciones de artistas latinos como Nicky Jam, Residente y Camila Cabello. Aquella vez, en conversación con RPP Noticias, elogió también a su compatriota Rosalía.

"Me parece que merece toda la admiración y respeto por lo que está haciendo, su carrera es impresionante. Y creo que esa mezcla que ha hecho entre el flamenco y la música urbana está muy acertada. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero me resulta sorprendente y me gusta verla en vivo, tiene mucha energía y es distinta a los demás", dijo entonces.

