Armonía 10 celebró su aniversario con un emotivo homenaje a Paul Flores, el querido 'Russo'

La orquesta de cumbia festejó sus 53 años de trayectoria con un multitudinario concierto en el Estadio San Marcos, donde recordaron al querido 'Russo'.

El último sábado, Armonía 10, la Universidad de la Cumbia, celebró sus 53 años de historia con un gran concierto en el Estadio San Marcos. La velada fue una oportunidad para repasar clásicos de la orquesta, como Lágrima por lágrima, Juraré no amarte más y Me emborracho por tu amor, y también para rendir homenaje a Paul Flores, el querido 'Russo', quien perdió la vida en marzo tras un tiroteo.

El público vibró con temas como El casorio y Amor de estudiante, además de disfrutar la participación de grandes invitados como Toño León, Álvaro Rod, Bartola, Ernesto Pimentel, Corazón Serrano y La Única Tropical. También se estrenaron las colaboraciones La brujería, con Tony y Mimy Succar, y Tanto amarnos tanto, junto a Leslie Shaw.

El homenaje de Armonía 10 a Paul Flores

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tributo a Paul Flores, quien fue víctima de un atentado en marzo cuando la orquesta se movilizaba en bus. El homenaje incluyó la interpretación de Pendejerete, último tema que grabó junto a Leslie Shaw, una versión especial de Qué no daría, acompañada por las voces de un coro infantil y Ya no quiero llorar.

A tres meses de la tragedia, los músicos de Armonía 10 recordaron a 'Russo' con estas palabras: “Esto es lo que querías. El show tiene que seguir. Siempre te vamos a llevar en el corazón. Hermano, amigo… Estuviste aquí grabando con nosotros y hasta ahora nos cuesta muchísimo saber que no estás. Donde estés, siempre te vamos a llevar en el corazón”.

Carolina Jaramillo también recuerda a 'Russo'

Aunque no se refirió directamente al homenaje, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, dedicó unas palabras a la memoria del cantante a través de sus redes sociales. “Ayer fue un día de sentimientos encontrados. Uno de esos días que te golpean con la realidad, como si la vida me gritara, una vez más, que ya no estás”, escribió.

Y continuó: “Fue duro… Porque aunque el show continúe, aunque la música siga sonando, yo sé que ninguna canción podrá llenar el vacío que dejaste. Paul, mi amor… Tu voz sigue viva en cada acorde. Tu esencia se siente en cada nota. Y tu legado… late fuerte en el corazón de todos los que te amamos”.

La publicación estuvo acompañada de cuatro imágenes en las que se le ve regresando a los estudios de grabación para retomar su carrera artística. Cerró su mensaje con una frase cargada de fuerza: “Y aunque el dolor me pese, aquí estoy. De pie por ti, por nuestro Valentino, y por todos los sueños que alguna vez construimos juntos”.

