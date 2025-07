"Pido perdón": Giacomo Bocchio se disculpa tras polémicas declaraciones sobre el sobrepeso

Tras afirmar que “un líder no puede ser gordo”, Giacomo Bocchio recibió críticas en redes. El chef pidió disculpas y aseguró que su intención era promover el cuidado de la salud.

El último miércoles, el chef Giacomo Bocchio encendió las alarmas al afirmar que “un líder no puede ser gordo”, en un video publicado en su canal de YouTube. Días después, y tras una ola de críticas por sus palabras, el recordado juez de El gran chef famosos dio un paso atrás y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Tras once temporadas como juez en el reality de Latina, Giacomo dejó la competencia en marzo de 2025 y fue reemplazado por Luciano Mazzetti. “Es una decisión que ha tomado el canal. Ellos están apostando por algo diferente y deseo que les vaya muy bien”, comentó en su momento. Sin embargo, no dejó de generar contenido para sus fans.

El comentario de Giacomo que causó polémica

En un video publicado el 2 de julio en YouTube, en el que enseña a preparar su postre favorito, Giacomo Bocchio aseguró: “Nunca he visto a mi madre subida de peso, ella siempre se ha cuidado”. Luego añadió: “Siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo, porque un líder tiene que motivar".

Cerró el tema afirmando: "Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros”.

Las disculpas de Giacomo Bocchio

Tras la controversia, llegó el descargo. El sábado, Giacomo Bocchio publicó un comunicado en sus redes sociales donde ofreció disculpas. “Amigos, en mi programa del 2 de julio en mi canal de YouTube hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí”, señaló.

También explicó: “Mi intención era enfocarme en la disciplina y la fuerza de voluntad necesarias para cuidar la salud. Yo también estoy en esa lucha. No pretendía atacar a nadie, sino despertar conciencias”.

Asimismo, indicó que decidió eliminar la parte del video en la que menciona el comentario que generó polémica, con el fin de conservar “la esencia de lo que quería comunicar: el cuidado amoroso de una mamá por la salud de su familia”.

