Bad Bunny romperá récords con 21 conciertos en Puerto Rico antes de su próxima gira mundial

El cantante anunció una histórica residencia en su isla natal, con shows exclusivos para locales antes de expandirse a otros países como México, Argentina, Chile y más.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el exitoso lanzamiento de su nuevo álbum Debí tirar más fotos, Bad Bunny ha anunciado una histórica serie de 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que arrancará en julio bajo el nombre No me quiero ir de aquí.

► Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico en Debí tirar más fotos

El cantante compartió la noticia en sus redes sociales mediante un video, en el que también adelantó los países que incluirá en su próxima gira, entre ellos México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, y la sorpresa de visitar por primera vez Brasil y Japón. Además, mencionó su deseo de regresar a Italia, Inglaterra y España, países que no ha visitado en un tiempo.

"Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho", expresó el Conejo Malo mientras recorría una pared adornada con los carteles de sus cinco giras anteriores.

¿Cuándo empieza la gira No me quiero ir de aquí?

"Les prometo que antes de que termine el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos. Pero por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, estoy pasando bien. Y si les soy honesto, no me quiero ir de aquí", dijo Bad Bunny antes de revelar el cartel oficial de su próxima gira, donde realizará una residencia en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Este anuncio llega justo después del lanzamiento de su álbum Debí tirar más fotos, un tributo a su isla natal que fusiona reguetón con salsa y plena, y que ha alcanzado un éxito mundial inmediato. La noticia también surgió al día siguiente de que dos sillas, como las de la portada del disco, fueron colocadas frente al coliseo, lo que generó expectativa.

Con este recorrido, Bad Bunny marca un récord de conciertos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, superando las 14 funciones de Wisin y Yandel. Las presentaciones comenzarán el 11 de julio y se llevarán a cabo todos los fines de semana, de viernes a domingo. Las primeras nueve funciones serán exclusivas para los residentes de Puerto Rico.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para ver a Bad Bunny en Puerto Rico?

La venta de boletos para la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico comenzará el miércoles 15 de enero, y estarán disponibles únicamente en persona en la isla. Las funciones previstas a partir del 1 de agosto estarán abiertas tanto a los residentes de Puerto Rico como a fanáticos de todo el mundo.

¿Cuándo se presentará Bad Bunny en Puerto Rico?

Solo para residentes de Puerto Rico:

Viernes 11 de julio

Sábado 12 de julio

Domingo 13 de julio

Viernes 18 de julio

Sábado 19 de julio

Domingo 20 de julio

Viernes 25 de julio

Sábado 26 de julio

Domingo 27 de julio

Para el público en general:

Viernes 1 de agosto

Sábado 2 de agosto

Domingo 3 de agosto

Viernes 8 de agosto

Sábado 9 de agosto

Domingo 10 de agosto

Viernes 15 de agosto

Sábado 16 de agosto

Domingo 17 de agosto

Viernes 22 de agosto

Sábado 23 de agosto

Domingo 24 de agosto

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis