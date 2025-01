The Cult, una de las bandas más influyentes del hard rock, llega al Perú en marzo

La icónica banda inglesa, pionera del rock gótico y hard rock de los años 80, llega a Perú por primera vez como parte de su gira sudamericana.

La agenda de conciertos en Perú para 2025 sigue sumando sorpresas. Tras la confirmación de System of a Down, Linkin Park y The Offspring, los amantes del rock tienen un nuevo motivo para celebrar: la llegada de The Cult, pionera del rock gótico y el hard rock en la década de los años 80.

La noticia fue anunciada por la propia banda en sus redes sociales, junto con las fechas de su gira por Sudamérica, que también incluirá presentaciones en Chile, Argentina y Colombia. En Perú, la agrupación detrás de éxitos como She Sells Sanctuary se presentará el 6 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa comenzará el miércoles 17 de enero desde las 10 a.m. a través de Teleticket, con un descuento especial para quienes paguen con tarjetas Interbank. La venta general se activará una vez agotada la preventa.

¿Quiénes son The Cult?

Formados en 1983 en Bradford, Inglaterra, The Cult es una de las bandas más representativas del rock gótico y post-punk. Desde su formación, la banda ha sido clave en el resurgimiento de estos géneros, con canciones que siguen cautivando a los amantes del rock más visceral.

Su sonido se caracteriza por un estilo oscuro y atmosférico, combinado con melodías pegajosas y potentes arreglos instrumentales. Su debut Dreamtime (1984) alcanzó el puesto 21 en las listas británicas, pero fue Love (1985) el álbum que catapultó a la banda al estrellato internacional.

Aunque las tensiones internas del grupo llevaron a una pausa en 1995 tras el fracaso comercial de Ceremony (1991), la banda se reformó años después. Su regreso en 2006 los ha mantenido activos hasta el día de hoy, convirtiéndose en una de las bandas longevas del rock.

