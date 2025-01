Ringo Starr estrena su nuevo álbum country 'Look Up' con once inéditas canciones: "Espero les guste"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ringo Starr estrenó su nuevo álbum de música country titulado Look Up. El icónico baterista de The Beatle lanzó este viernes 10 de enero su esperado disco con once inéditas canciones donde recuerda sus orígenes con el género el cuál disfrutaba antes de integrarse a la legendaria banda británica con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

A través de Lost Highway/Universal Music Group Nashville y bajo la producción de T Bone Burnett, Ringo Starr estrena su álbum Look Up de larga duración luego de seis años con su disco What's My Name (2019) y tras lanzar cuatro EP: Zoom In (2021), Change the World (2021), EP3 (2022) y Rewind Forward (2023).

Por medio de su cuenta de Instagram, Ringo Starr mostró la portada de su nuevo álbum donde aparece con un sombrero de vaquero blanco, una camisa blanca, lentes oscuros y un porte de costado al estilo de las películas Western. “Que está pasando, mi búsqueda de récord sale mañana 10 de enero. Sí, espero que les guste. Paz y amor”, escribió el músico.

¿Qué canciones conforman el disco Look Up?

Breathless (feat. Billy Strings)

Look Up (feat. Molly Tuttle)

Time On My Hands

Never Let Me Go (feat. Billy Strings)

I Live For Your Love (feat. Molly Tuttle)

Come Back (feat. Lucius)

Can You Hear Me Call (feat. Molly Tuttle)

Rosetta (feat. Billy Strings and Larkin Poe)

You Want Some

String Theory (feat. Molly Tuttle and Larkin Poe)

Thankful (feat. Alison Krauss)

Ringo Starr dedicó la canción 'Thankful' a su esposa Barbara Bach. | Fuente: Instagram (ringostarrmusic)

¿Qué dijo Ringo Starr sobre su nuevo álbum Look Up?

Ringo Starr volvió al country con su disco Look Up gracias a una primera canción enviada por T Bone Burnett luego de que el baterista le consultara si tenía una canción para grabar. “Era una hermosa canción country”, expresó el músico en entrevista con Billboard.

Asimismo, Starr resaltó el ritmo pausado del tema Come Back y confesó que la última canción Thankful es una “carta de amor” dedicada a su esposa Bárbara Bach, de 43 años. “A ella le encanta este álbum. Todavía no he conocido a nadie a quien no le guste, es una locura”, sostuvo.

En ese sentido, recalcó que Burnett compuso las otras nueve canciones completando así el tracklist de Look Up con once temas inéditos de country, un género que Ringo Starr conoce desde décadas atrás cuando compuso y cantó Act Naturally, de Buck Owens & The Buckaroos, en la versión británica de The Beatles para el álbum Help!, de 1965.

"Antes de formar parte de la banda, me encantaba la música country (…) En Liverpool había mucha música country, porque los muchachos que estaban en la marina mercante no solo traían rock and roll, sino también country, y cuando las bandas country salían de gira por Inglaterra, siempre tocaban en Liverpool", declaró.

Ringo Starr saltó a la fama siendo el baterista de la legendaria banda The Beatles. | Fuente: Instagram (thebeatles)

¿Qué artistas colaboran en el nuevo álbum de Ringo Starr?

Para el álbum Look Up, de Ringo Starr, el productor T Bone Burnett reclutó a virtuosos músicos del género americano, folk y bluegrass. Entre estos están: Alison Krauss, Billy Strings, Molly Tuttle, Larkin Poe y Lucius, quienes colaboran con Starr en los temas.

En ese sentido, Burnett afirmó a Billboard que se mantuvo “deliberadamente alejado de la tendencia de emparejar a artistas veteranos con una serie de líderes actuales de las listas de éxitos del pop para atraer a la mayor audiencia posible”.

"Quería crear ese puente entre lo que hizo Ringo Starr hace 60 años y lo que están haciendo hoy (…) Y todo viene del mismo lugar. Todo es parte de esta extraordinaria historia de la música estadounidense”, declaró el productor.

Ringo Starr comparte once inéditas canciones en su nuevo álbum Look Up.Fuente: Instagram (ringostarrmusic)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis