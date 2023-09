'Big Feastival', el espectáculo que fusiona la música y la gastronomía, llega al Perú

La experiencia Big Feastival llegará al Perú el 23 y 24 de marzo del 2024, transformándonos en la primera nación fuera del Reino Unido, en recibir a miles de participantes amantes de la música y la gastronomía, quienes en la primera etapa agotaron las entradas en menos de una hora.

Cabe destacar que quienes no puedan adquirir su pase en este proceso, podrán realizarlo durante la preventa 1, que pronto anunciará su salida.

El acceso incluye pase a 'Brunch Zone' con exclusivos restaurantes y food trucks, incluidas opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Además, snacks y barras con lo mejor de la coctelería peruana e internacional. Zonas de descanso y sombras, zonas de hidratación, puntos de activación, carga de cashless y mucho más.

Big Feastival es un mega evento que llega a Perú desde Inglaterra, donde miles de asistentes disfrutarán de esta primera edición que contará con 5 escenarios de música a cargo de reconocidas bandas, participación de chefs nacionales e internacionales, zonas gastronómicas y espacios de entretenimiento diseñados para todas las generaciones.

Fundado por el destacado músico y bajista de Blur, Alex James, Big Feastival es uno de los festivales más importantes de Europa, caracterizado por brindar una fusión de música en vivo, excelencia culinaria y entretenimiento cautivador dirigido a toda la familia.

Venta de entradas

Existen 3 tipos de tickets para ser parte del Big Feastival: General, Under the Stars Lounge (VIP Lounge) y Under the Stars Lounge Experience (VIP Lounge Experience).

Después del éxito en ventas de los tickets Early Birds, los interesados tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos en distintas etapas: Preventa 1, Preventa 2, Preventa 3 o Venta Normal, cuyas fechas serán anunciadas por la organización a través de la plataforma Joinnus.