Salvador del Solar: "Mi camino está en el lado del arte y no en la política"

El actor y director Salvador del Solar, compartió detalles de su participación en la película No me rompan, que se estrenará en cines el próximo 21 de septiembre. Durante una entrevista con RPP, Del Solar abordó diversos aspectos de su trayectoria artística y su paso por la política.

Su experiencia en el cine argentino

Escrita por Jazmín Rodríguez Duca y dirigida por Azul Lombardía, No me rompan es una coproducción argentina que promete llevar a los espectadores a un viaje lleno de carcajadas y reflexiones sobre la vida.

Protagonizada por las actrices Carla Peterson y Julieta Díaz, la trama de gira en torno a Laura y Lucía, dos mujeres de 40 años que, a pesar de tener personalidades muy diferentes, se ven obligadas a asistir a un taller de manejo de la ira.

Una de las sorpresas de la película es la participación del reconocido cantante argentino Fito Páez, quien tiene un papel interesante y acorde a su curiosidad por el arte.

"Uno está acostumbrado a ver a Fito Páez en los escenarios musicales, pero su curiosidad o interés artístico es más amplio, y tiene una participación que creo, es un detalle especial para la película", mencionó Salvador.

"Su afición e interés por el audiovisual ya es conocida, tiene una participación muy divertida en la película en la que precisamente hace de director. Es una manera de hacer un guiño a su deseo por el cine", sostuvo.

Al ser cuestionado sobre las diferencias entre filmar en Argentina y en Perú, Salvador del Solar destacó que, aunque el país vecino tiene una larga tradición en el cine, considera que las industrias cinematográficas en toda la región han experimentado un desarrollo similar.

Además de la actuación, la dirección es otras de sus grandes pasiones cuando de proyectos cinematográficos se trata de hacerlos realidad.

"Desde niño, aunque me tardé un poco en tomarla como vocación, la actuación me atrajo. Desde la primaria o secundaria, siempre que pude estuve buscado la oportunidad de actuar. Dirigir es algo que fue apareciendo más tarde y que también me apasiona. Me sentí como pez en el agua cuando dirigí 'Magallanes', pero tampoco quisiera dejar de actuar", aseveró.

"Me gritaron: '¡Don Panta!'"

A pesar de haber pasado casi 25 años desde su estreno, la gente aún reconoce a Salvador del Solar como 'Don Panta', el personaje que interpretó en la película Pantaleón y las Visitadoras.

"Efectivamente, sigue pasado. Ayer que llegué al aeropuerto para la promoción de la película me gritaron: '¡Don Panta!'. Es algo que recibo con mucho cariño, creo que es una suerte haber tenido participación en una película como fue Pantaleón y las Visitadoras, que ha dejado una huella en los corazones de la gente", contó.

En cuanto a sus proyectos recientes en el cine, el actor mencionó que, a pesar de la pausa causada por la pandemia, ha estado involucrado en varias producciones, incluyendo la serie Los Prisioneros y películas como Soltera codiciada 2 y Astronauta, ópera prima del actor Paul Vega que pronto será estrenada.

¿Regresa a la política?

Consultado sobre un posible regreso a la política, Salvador del Solar enfatizó que su "vocación y profesión" son el arte y el cine, descartando así la posibilidad de volver al servicio público.

"Es algo que me han preguntado varias veces, incluso cuando tuve la oportunidad de hacer servicio público en el Ministerio de Cultura o en la Presidencia del Consejo de Ministros. Mi respuesta siempre ha sido la misma, y los sigue siendo: Yo no me veo en la política; el arte y el cine es mi terreno. Mi vocación y mi profesión es la de actor, director, y ojalá de escritor", resaltó.

"Participé en política como una oportunidad de servicio público que me sorprendió, y que para mí fue un honor, un privilegio y que hice con el mejor de mis esfuerzos, pero no es el terreno donde me veo, ni al que pretendo regresar", aseveró.

Aunque las encuestas lo ponen como un candidato presidenciable, Del Solar está convencido de que su camino está en el mundo del arte. Sin embargo, aclaró que no se arrepiente de haber servido al país, pese a su poca experiencia en política.

"No me arrepiento en lo absoluto, me siento muy afortunado en haber tenido la oportunidad de servir a mi país. Creo que ha sido muy enriquecedor para mí y creo que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de aportar para el bienestar de nuestro país", expresó.

"Cuando entras en política, así como puede haber comentarios gratificantes, puede haber cometarios de oposición, porque esa es la naturaleza de la política democrática. Agradezco eso, pero como repito, mi camino está en el lado del arte y no en la política", argumentó.

Finalmente, respecto a la denuncia constitucional presentada en su contra por el cierre del Congreso en 2019, Del Solar sostiene que la acusación carece de sustento jurídico y que, en caso de ser necesario, "responderá con total confianza".

"Si es que llega el momento de responder, creo que argumentos sobran para notar que eso se trata de una denuncia que no tiene ningún sustento jurídico, pero esto es la democracia también", indicó.

"Cuando uno pasa por el servicio público tiene que responder por sus actos, y si tengo la oportunidad de responder, lo voy a hacer con total confianza. El comportamiento que tuvimos fue con total apego a la Constitución, que todos debemos proteger y seguir protegiendo, porque también está siendo amenazada recientemente", concluyó.