Judas Priest se sumó al homenaje a Ozzy Osbourne y Black Sabbath con un soberbio cover de ‘War Pigs’

De leyenda a leyenda. La banda británica Judas Priest se sumó a los homenajes a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath, con un soberbio cover de War Pigs, una de las canciones más populares de la mítica agrupación de Birmingham.

“Es un honor para nosotros demostrar nuestro amor por Ozzy y Black Sabbath, con nuestro homenaje a War Pigs, una canción que tocamos en cada espectáculo alrededor del mundo y que los fans cantan juntos, reforzando también su amor por el legendario Príncipe de las Oscuridades”, resaltó Judas Priest.

La versión de Judas Priest fue publicada en su canal oficial de YouTube, donde al cierre de esta nota ya suma más de 270 mil visualizaciones.

En redes sociales, el cover ha sido muy bien recibido por los fanáticos, que no escatiman en elogios ante la performance de Judas Priest, que sigue demostrando vigencia a pesar de tener más de 50 años en la industria.



Homenaje a la distancia

Cabe mencionar que Judas Priest no pudo estar presente este sábado en el evento ‘Back To The Beginning’, que se realizó en Birmingham (Reino Unido) y supuso la reunión de Black Sabbath y la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios.

Según publicaciones especializadas, la razón detrás de esta ausencia es que Judas Priest fue invitada a la celebración por el 60 aniversario de Scorpions, que tendrá lugar en Hannover (Alemania).

War Pigs es una de las canciones más populares y representativas de Black Sabbath. La canción fue incluida en el álbum Paranoid, de 1970, uno de los esenciales de la banda británica.