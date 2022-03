El cantante Marc Martel dará un concierto en Lima como parte de su gira “The Ultimate Queen Celebration”. | Fuente: Difusión

"Bohemian Rhapsody", la película biográfica de Freddie Mercury, dio a conocer al mundo a Marc Martel, el cantante canadiense que se encargó de revivir la voz del fallecido líder de Queen y que el próximo 12 de mayo dará un concierto en Lima.

Como parte de su gira "The Ultimate Queen Celebration", la presentación se realizará en el Arena Perú del Jockey Plaza y será todo un homenaje a la banda británica y sus mejores canciones. Un retorno al pasado entonado por la prodigiosa voz de Martel.

Este año, el artista natural de Montreal cierra uno de los tramos de su gira europea, luego se presentará en ciudades de Estados Unidos durante el mes de abril y, finalmente, hará su debut en Sudamérica con un total de 15 conciertos entre Brasil, Chile, Argentina y Perú.

La carrera de Marc Martel

Los inicios de Marc Martel fueron como músico de rock cristiano. A los 23 años, fundó la banda Downhere y, desde 2013, se lanzó como solista. Sin embargo, desde joven daba muestra de su talento cuando interpretaba las canciones de Queen.

En su ciudad le llamaban "el heredero de Freddie Mercury", no solo por su característica voz e interpretaciones, sino también por su calidad de 'showman' sobre el escenario que siempre deslumbró a sus seguidores.

Luego de volverse viral en YouTube por sus interpretaciones del repertorio de Queen, Marc Martel participó en el concurso de tributo a la banda, realizado por el baterista Roger Taylor y llamado "Queen Extravaganza", con un video en el que aparece cantando "Somebody To Love".

Dicho video generó más de un millón de visitas en la plataforma audiovisual solo unos días después de su lanzamiento. Este éxito llevó al artista canadiense a visitar programas como "The Ellen DeGeneres Show" y también de gira, de 2012 a 2016, con The Queen Extravaganza.

