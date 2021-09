Espectáculo musical del Ballet Municipal de Lima está inspirado en la vida del cantante Freddie Mercury. | Fuente: Difusión

La música de Queen resuena en Lima. En medio de la recuperación de la industria del entretenimiento, "Freddie, la leyenda", un espectáculo musical basado en la vida del líder de la banda de rock británica, se estrena este 1 de octubre, a las 8 p.m., en la Cúpula de las Artes (Jockey Plaza).

Se trata de un show que llevará al público a un viaje a través de los momentos más importantes de la vida de Freddie Mercury: su romance con Mary Austin, los excesos en los que cayó, su sexualidad, la enfermedad que lo llevó a la muerte y su legado musical.

El bailarín Pedro Ibañez protagonizará este tributo junto a Solange Villacorta, primera bailarina del Ballet Municipal de Lima, quienes estarán acompañados por otros artistas de la compañía.

Además, "Freddie, la leyenda" estará disponible durante dos funciones más: el 2 y 3 de octubre.

El espectáculo basado en la vida de Freddie Mercury se desarrollará bajo protocolos de bioseguridad. | Fuente: DIfusión

El repertorio de Queen

En esta presentación, el público podrá disfrutar canciones de Queen como "Radio Gaga", "Save Me", "Love Of My Life", "Somebody to Love", entre otros grandes éxitos de la banda liderada por Freddie Mercury.

"Freddie, la leyenda" es coproducido por el Ballet Municipal de Lima y Cast Espectáculos, cuya dirección coreográfica está a cargo del coreógrafo uruguayo Gastón Curbelo y la dirección artística recae en Manuel Rodríguez y Lorena R. Vera.

Recordado por su talento excepcional y su potente voz, Freddie Mercury debutó como vocalista de Queen en los años 70 y permaneció al frente de la agrupación hasta su muerte 1991, después de una larga batalla contra el sida.

El dato

Espectáculo: "Freddie, la leyenda"

Funciones: 1, 2 y 3 de octubre a las 8 p.m.

Lugar: Cúpula de las Artes (Jockey Plaza)

Entradas: Disponibles en lacupuladelasartes.com

