Coldplay ofrecerá un concierto en Lima en septiembre de 2022. | Fuente: AFP

Coldplay, la banda británica de éxitos como "Yellow", "The Scientist", "Viva la vida", entre otras, prepara su arribo a Lima para el 20 de septiembre de 2022, con un concierto que forma parte de su gira "Music of the Spheres".

Tras el anuncio del espectáculo, se supo que este lunes 13 de diciembre a las 10 a.m. arrancaría la preventa de entradas hasta el día siguiente; sin embargo, según dio a conocer Teleticket en sus redes sociales, estas ya se encuentran agotadas.

Para quienes se quedaron con ganas de adquirir su ingreso al concierto de Coldplay en Lima, todavía queda la venta general que empezará el miércoles 15 de septiembre, con precios que oscilan entre los S/ 172.5 y S/ 764.75.

En el marco de su tour "Music of Spheres", Coldplay tocará en el Estado Nacional, siguiendo los protocolos de bioseguridad exigidos por los gobiernos locales, y con una invitada especial: la cantante Camila Cabello.

¿Cómo comprar entradas para Coldplay en venta general?

1. Ingresa a la página de Teleticket.

2. En el buscador escribe Coldplay y te llevará directamente a la venta de entradas

3. Dale clic en 'Compra'.

4. Te saldrá un mensaje de 'Ahora te encuentras en la fila' (cola virtual).

5. Debes esperar a que se redireccione para que puedas comprar la entrada para Coldplay.

6. ¡Listo!

Precio de las entradas

- Occidente Central: S/ 764.75

- Occidente 1: S/ 690.00

- Occidente 2: S/ 506.00

- Cancha 1: S/ 793.50

- Cancha 2: S/ 517.50

- Oriente Central: S/ 764.75

- Oriente 1: S/ 690.00

- Oriente 2: S/ 506.00

- Tribuna Norte: S/ 172.50





