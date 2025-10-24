Cristian Castro en Lima: setlist, horarios, mapa y todo sobre su concierto en Costa 21

Cristian Castro volvió a Lima con su esperado Hits Tour 2025, un espectáculo con el que celebra más de tres décadas de carrera artística y repasa los temas que lo consagraron como una de las voces más destacadas de la balada y el pop en español.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Cristian Castro en Lima?

El concierto de Cristian Castro en Lima se llevará a cabo el viernes 24 de octubre de 2025 en Costa 21, recinto situado en la Costa Verde del distrito de San Miguel.

La última vez que visitó nuestro país fue en 2022, durante una gira en homenaje a Juan Gabriel y José José.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Cristian Castro en Lima?

Una de las dudas más comunes entre los fans que asistirán al concierto de Cristian Castro en Lima es conocer qué canciones incluirá en el setlist del Hits Tour 2025. Tomando como referencia los recientes conciertos que el popular 'Gallito Feliz' ofreció en la región, el público podrá disfrutar de grandes éxitos como:



Es mejor así

No puedo arrancarte de mí

Lloran las rosas

Amor

Así era ella

Ángel

Agua nueva

Después de ti ¿Qué?

Lloviendo estrellas

Lo mejor de mí

Yo quería

No podrás

Mi vida sin tu amor

Por amarte así

Volver a amar

Vuélveme a querer

Mañana

Nunca voy a olvidarte

Azul

Rutas de acceso para el concierto de Cristian Castro en Lima

El acceso principal al concierto de Cristian Castro en Lima será por el Circuito de Playas de la Costa Verde, a la altura del distrito de San Miguel. Además, los asistentes podrán llegar a Costa 21 por el Puente Peatonal John Lennon, que conecta con el parque del mismo nombre y el Skate Park de la avenida Bertolotto.

En el mapa oficial del evento, proporcionado por la producción, se detallan las ubicaciones de cada zona y las rutas de ingreso.

Afiche de las rutas de acceso para el concierto de Cristian Castro en LimaFuente: Masterlive Perú

Recomendaciones para el concierto de Cristian Castro en Lima

Sigue estas recomendaciones para disfrutar al máximo del concierto de Cristian Castro en Lima:

El único canal de venta oficial de entradas para el concierto de Cristian Castro en Lima es Teleticket, por lo que se recomienda adquirir los boletos exclusivamente a través de esta plataforma. En la puerta del evento habrá verificadores de entradas, y no se permitirá el ingreso con boletos duplicados o inválidos.

Costa 21 dispone de estacionamiento propio, aunque su capacidad es limitada. Los precios y las normas de uso dependen directamente del local, por lo que la producción del concierto no se hace responsable de este servicio. Se recomienda a los asistentes considerar transporte público o compartir movilidad.

El recinto Costa 21 contará con las siguientes zonas habilitadas:

Zona Platinum : asientos numerados, la más cercana al escenario.

Zona VIP : modalidad stand up (de pie), ideal para quienes quieren estar en el centro de la acción.

Tribuna General, Izquierda y Derecha: asientos numerados con vista privilegiada del show.

Normas de comportamiento dentro del concierto:

No se permite agredir verbal o físicamente a otros asistentes.

No obstruir la visión de otros espectadores ni las salidas de emergencia; quienes incumplan serán retirados sin derecho a reclamo.



Pagos y consumo dentro del evento:

El consumo de alimentos y bebidas dentro del recinto podrá realizarse mediante efectivo, Yape, Plin o POS para tarjetas.

Comunicado de Master Live Perú en el marco del 'Estado de Emergencia'.

Objetos prohibidos en el concierto de Cristian Castro en Lima

Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes, armas de fuego u objetos contundentes.

Cámaras profesionales, bastones de selfie y drones.

Estupefacientes, sustancias ilegales o psicotrópicos.

Encendedores, velas, aerosoles u otros materiales inflamables.

Botellas, pilas y pirotécnicos.

¿A qué hora empieza el concierto de Cristian Castro en Lima?

La apertura de puertas para el concierto de Cristian Castro en Lima será a partir de las 4:00 p.m. aproximadamente. Por motivos de seguridad, todo el público será revisado al ingresar al evento.

La banda Foné será la invitada especial y su presentación está programada para las 7:30 p.m., mientras que el show de Cristian Castro dará inicio a las 9:00 p.m.. Los organizadores advierten que los horarios podrían sufrir cambios.