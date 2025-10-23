Latin Billboard 2025: Karol G gana el primer premio de la noche y canta su tema 'Si antes te hubiera conocido'

La cantante Karol G se llevó el galardón como 'Mejor Artista Femenina' en la categoría Hot Latin Song en los Latin Billboard 2025. "Primero agradezco a Dios", expresó.

La primera ganadora. Karol G se llevó el primer reconocimiento en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 que se vienen realizando a cabo este jueves 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida, en Estados Unidos.

En esta ocasión, la estrella pop colombiana se llevó el galardón como 'Mejor Artista Femenina' en la categoría Hot Latin Song.

“Cambiaron el premio. Ahora combina con mi vestido”, empezó bromeando la cantante. “Antes de decir gracias. Me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día”, añadió la artista nacida en Bogotá.

Del mismo modo, Karol G, quien lució un brillante vestido dorado, agradeció a Dios y a todos sus seguidores. “Primero gracias a Dios, que tiene esa capacidad de sorprenderme. Gracias a todos ustedes que se emocionan conmigo todos los días a cada momento”, señaló.

Acto seguido, la compositora expresó sus ganas de cantar. “Podemos empezar el show”, exclamó antes de entonar la primera estrofa de su exitoso tema Si antes te hubiera conocido. “Gracias familia”, sostuvo dando un agudo grito al final de su discurso y recibiendo el aplauso de los presentes en el evento.