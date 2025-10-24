Jon Bon Jovi sopesó abandonar la música debido a su lesión de cuerdas vocales: “Ha sido duro, pero perseveré”

Jon Bon Jovi se sinceró sobre la dura lucha que ha tenido para poder recuperarse de una seria lesión a las cuerdas vocales, que lo tuvo alejado de los escenarios por más de tres años.

“Una de mis cuerdas vocales se estaba atrofiando y la fuerte empujaba a la débil, y esta se estaba muriendo”, reveló en entrevista con Today.

“Encontré un cirujano que me hizo un implante fuera de las cuerdas vocales para ayudarlas a recuperar su forma original. El camino ha sido largo. Ha sido duro, pero perseveré”, añadió.

Al respecto, el cantante reconoció que sopesó abandonar la música, si es que no lograba recuperarse completamente.

“Así es. No lo hago por los aplausos, no soy un adicto a los aplausos; lo hago por la alegría y por el arte. Pero si no puedes hacerlo desde la alegría, ¿cuál es la motivación?”, manifestó.

De hecho, según dijo, varias veces pensó que ya había ofrecido su último concierto. “Y al día siguiente, había un pequeño rayo de esperanza, el día siguiente era más brillante. Y hasta la próxima vez, ya sabes, te golpean en la nariz con algún revés y te levantas de nuevo y lo vuelves a hacer”, recordó.



Bon Jovi, de vuelta a los escenarios

Jon Bon Jovi brindó esta entrevista tras el anuncio de su regreso a los escenarios, con una serie de conciertos confirmados en Estados Unidos y Europa.

“Creo que puedo decir con seguridad que puedo hacer mis dos horas y media (de concierto) noche tras noche”, sostuvo el cantante.

Como se recuerda, Bon Jovi anunció esta semana su Forever Tour, una minigira de siete conciertos con los que pondrá fin a más de tres años alejado de los escenarios.

