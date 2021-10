Daniela Darcourt se prepara en baile y canto para su regreso a los escenarios los días 12 y 13 de noviembre. | Fuente: Difusión

Luego de una gira por Estados Unidos, Daniela Darcourt ya está lista para que su ritmo haga vibrar en vivo el suelo peruano. Llevar su música fuera, según contó a RPP Noticias, la llenó de satisfacción al saber que su público en el extranjero la espera con "mucho más cariño", pues solo puede verla "una vez a las quinientas". "Es su única manera de conectarse con su país natal", acotó la salsera.

Pero los próximos 12 y 13 de noviembre, la cantante de 25 años volverá a conectar con su público limeño, dos años después de permanecer alejada de los escenarios debido a la pandemia. Será con un concierto que tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, y que a lo largo de dos horas incluirá "mucha interacción", algo que los artistas habían perdido a raíz de la crisis sanitaria.

"Es un concierto súper y netamente familiar, y eso me pone feliz, porque he estado acostumbrada a que la gente me vea en el circuito de las discotecas, donde los niños no pueden acceder, y ahora estamos en un horario estelar [a las 8 p.m.]", sostuvo Daniela Darcourt. Y prometió "puestas en escenas totalmente distintas", "cambios de vestuario", "más bailarines" y "una apuesta de baile" nunca vista.

¿Serán dos noches de pura salsa? Darcourt adelantó: "Voy a tener un segmento peruano con la maestra Eva Ayllón, y otro de baladas. Los muchachos de Percutado también están, la familia fundadora de Perú Negro me va a acompañar. Van a estar Christian Yaipén, César Vega, Renata Flores. También hay músicos invitados, como el maestro Óscar Cavero, Felipe Pumarada y muchos más".

Daniela Darcourt explorará su faceta como bailarina en su próxima presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: Difusión

Ser internacional, un paso a paso

Para Daniela Darcourt, no hay prisa en internacionalizarse. Durante su paso por Estados Unidos pudo atestiguar cómo "el músico peruano se abre paso en el mundo". Pero no está en sus próximos planes marcharse a otro país, aunque la idea le resulte tentadora. "Todavía no estoy lista para eso; ofertas hay muchas, pero es evaluar con calma. Uno tiene que ir paso a paso", comentó.

Donde su imagen sí ha crecido es en la pantalla chica nacional. Tras iniciarse como entrenadora en "La Voz Perú", nadie ha podido moverla de su asiento en los otros programas afines, como "La Voz Senior" y "La Voz Kids". Sentada entre compañeros consolidados —Mike Bahía, el dúo Pimpinela, Eva Ayllón, Tony Succar, Joey Montana, entre otros— Darcourt afirmó que esta es su oportunidad para abrir puertas a otras jóvenes promesas que, como ella en algún momento, aspiran a una carrera "buena y exitosa".

Frente a las críticas a su desempeño, la 'coach' más joven a nivel mundial del formato "La Voz" no hace caso a lo que digan los "opinólogos". "Al final del día, he disfrutado mucho de mis compañeros, he aprendido muchísimo, he afianzado amistades que ya tenía. Carrera y experiencia tengo, ser joven no me hace ni más ni menos que nadie. Mi posición ahí la tengo bien merecida y ganada, y no solo porque lo diga yo, sino mis compañeros y la gente que me ha sabido recibir con su corazón", opinó.

¿Surgirán nuevas colaboraciones con sus colegas del show de canto? "De que se vienen cosas, definitivamente, claro que sí", fue lo único que quiso adelantar Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt se ha ganado un espacio en la televisión gracias al formato "La Voz". | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Más de "Esa soy yo"

En septiembre pasado, se estrenó la segunda entrega de "Esa soy yo", el docureality de Daniela Darcourt en el que viene contando el empinado camino que ha debido recorrer como artista. Y sigue recorriéndolo. Porque en lo que queda del año, vendrá una nueva temporada donde la cantante podrá contar hechos más actuales, tales como su participación en "La Voz" y su salida a las giras en el extranjero.

"Se viene todo ese detrás lleno de frustraciones, lleno de alegría y mucho llanto. Que [el programa] siga concientizando de que el artista es un ser humano", manifestó.

En cuanto al libro de autoayuda que planea escribir, según confesó hace unos años a RPP Noticias, el proyecto es todavía un pendiente por terminar en la vida de Daniela Darcourt. "Pero de que escribo mucho, escribo mucho, y cada día que pasa me lleno de sabiduría como para hacer esto: pararme frente a una pantalla y decirle a la gente que sea feliz y punto".

Daniela Darcourt en concierto

Fechas: 12 y 13 de noviembre

Hora: 8 p.m.

Lugar: Anfiteatro Del Parque De La Exposición

Venta de entradas: Teleticket

Precios y zonas: Platinum a S/ 189; VIP a S/ 158; General a S/ 89 (no incluye comisión de Teleticket)

