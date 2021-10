Daniela Darcourt celebró 16 años de trayectoria artística. | Fuente: Sony Music | Fotógrafo: Yerson

A sus 25 años, Daniela Darcourt puede decir que ha pasado más de la mitad de su vida dedicada a la música. Y, recientemente, su equipo de trabajo y su familia se encargaron de recordárselo al ofrecerle una reunión sorpresa por sus 16 años de carrera artística.

En un videoclip compartido a través de su cuenta de Instagram, se ve el momento en que la cantante de temas como "Si tú te atreves" y "Señor Mentira" recibe la admiración de los suyos. Aparece con una venda en los ojos que, al sácarsela, le permite ser testigo de los aplausos.

Emocionada hasta las lágrimas, Daniela Darcourt es abrazada por sus padres y por todo su equipo, quienes le entregan ramos de flores y la felicitan por una carrera que inició durante su niñez, despegó tras su paso por Son Tentación y se mantiene en lo alto durante su etapa como solista.

También puede verse en el material un video en el que Tony Succar saluda a su colega y amiga: "Tú sabes cuánto te admiro, eres increíble, sigue para adelante, tienes mucho por dar". Se suman a estas palabras las del salsero Tito Nieves y el cantante Mike Bahía.

Daniela Darcourt, agradecida con la sorpresa

En la descripción del video, Daniela Darcourt mostró gratitud hacia las personas que se tomaron el tiempo de organizarle esta sorpresa. "Felices 16 años de trabajo a mí", escribió al principio de la leyenda, en la que confesó que dejó "de celebrar hace un tiempo" este tipo de aniversarios.

"Este video resume la sorpresa gigante que todo mi equipo, junto a mi amada familia, buenos amigos, músicos y la gente que amo se animaron a hacerme. Siempre me quejaba de no haber recibido nunca alguna en la que no descubra todo antes, pero esta vez sí que me sorprendieron", señaló.

Para Daniela Darcourt, "han venido siendo meses difíciles" en "todos los sentidos y aspectos". "Pero el que se hayan tomado el tiempo de planear esto para mí, no tiene precio", añadió.

"Yo dejé de celebrar hace un tiempo por varias razones, y este año, fue la vida dándome una cachetada diciéndome que para eso estamos aquí, para vivir y celebrar al máximo todas las bendiciones que día a día tenemos", sostuvo la cantante.





