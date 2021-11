Daniela Darcourt ofrece dos presentaciones este 12 y 13 de noviembre. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Yerson

Este 12 y 13 de noviembre, Daniela Darcourt ofrecerá dos conciertos con lo mejor de su repertorio que equilibrará música criolla y baladas. Tal es la expectativa sobre este espectáculo que, tres días antes, la cantante hizo 'sold out' de ambas presentaciones.

Así, con todas las entradas vendidas, la salsera regresará a un escenario en Lima después de dos años. Un retorno en el que estará acompañada por su orquesta y más de una decena de invitados, y que será, según sus propias palabras, "el concierto que siempre soñó".

El show de Daniela Darcourt tendrá más de 40 artistas en escena, entre músicos y bailarines. La cita es este viernes y sábado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición a las 8 p.m. Se respetarán todos los protocolos de bioseguridad establecidos por ley.

Daniela Darcourt explorará su faceta como bailarina en su próxima presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: Difusión

Más detalles sobre los conciertos de Daniela Darcourt

En conversación con RPP Noticias, Daniela Darcourt contó que sus dos conciertos tendrán poco más de dos horas de duración e incluirá "mucha interacción" con su público.

"Es un concierto súper y netamente familiar, y eso me pone feliz, porque he estado acostumbrada a que la gente me vea en el circuito de las discotecas, donde los niños no pueden acceder, y ahora estamos en un horario estelar", sostuvo. Y prometió "puestas en escenas totalmente distintas", "cambios de vestuario", "más bailarines" y "una apuesta de baile" nunca vista.

Daniela Darcourt también adelantó: "Voy a tener un segmento peruano con la maestra Eva Ayllón, y otro de baladas. Los muchachos de Percutado también están, la familia fundadora de Perú Negro me va a acompañar. Van a estar Christian Yaipén, César Vega, Renata Flores. También hay músicos invitados, como el maestro Óscar Cavero, Felipe Pumarada y muchos más".

