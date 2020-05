Artistas latinos brindarán concierto gratis online en el Día de la Madre. | Fuente: Instagram

Camilo, Becky G, Franco de Vita junto con los peruanos Ezio Oliva, We The Lion y muchas más estrellas de la música latina formarán parte del festival musical "Made In Casa", que busca entretener al público durante la cuarentena.

El evento, organizado por la disquera Sony Music Latin-Iberia, ofrecerá los conciertos a través de las cuentas de Facebook, Instagram y YouTube de @madeinlatino.

La cita es este domingo 10 de mayo, fecha en que cae el Día de las Madre, desde las 11 a.m. (hora Perú, Ciudad de México y Colombia); 1 p.m. (Buenos Aires) y 6 p.m. (Madrid).

Más de 50 artistas de habla hispana, pertenecientes a la disquera, participarán en la transmisión, que se estima durará más de cinco horas.



Made in Casa #DesdeCasaConMusica Sintonícense a el festival Made In Casa este domingo, 10 de mayo. Esperamos que este evento les lleve música y alegría a sus casas! Disfruten desde sus casas con música y sigamos alineados en la lucha contra el COVID-19. #DesdeCasaConMusica Publicada por Made In Latino en Jueves, 7 de mayo de 2020

LOS ARTISTAS INVITADOS

Aunque Sony Music Latin-Iberia no ha mencionado el Día de la Madre, muchos de los artistas participantes festejarán esa fecha en su hogar.



Ellos son los cantantes convocados: Camilo, Becky G, Aymée Nuviola, Leslie Grace, Arthur Hanlon, Gente de Zona, Luis Coronel, Maffio y José Luis Rodríguez 'El Puma'. Victor Manuelle, Rauw Alejandro y Los Rivera Destino.



También estarán presentes Río Roma, Raquel Sofía, Leonel García, Lila Downs, Gerardo Ortíz, Fito Páez y Lali, Pabblo Vittar, Rozalén, La Oreja de Van Gogh y Franco de Vita, entre otros.

MÁS MÚSICA PARA CELEBRAR

También se podrá disfrutar en vivo de la serenata que ha planificado el cantante mexicano Alejandro Fernández, a partir de las 5 p.m. (hora local de México y Perú), por el Día de las Madres.

El artista anunció que se paseará por sus principales éxitos, con un énfasis en su más reciente disco, "Hecho en México", que marcó su regreso al género del mariachi. El concierto de 'El Potrillo' podrá verse en su página de Facebook y en su cuenta de YouTube.



En tanto, los colombianos Juanes y Fonseca cantarán sus canciones para las madres desde sus casas, en una transmisión conjunta a partir de las 4 p.m. (hora local de Colombia y Perú). Este concierto se podrá ver en las cuentas de YouTube de los ambos músicos.