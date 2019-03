Arcticf Monkeys | Fuente: Cabeza Hueca

En el 2016, para su cumpleaños numero 30, el vocalista de los Arctic Monkeys Alex Turner se regaló a sí mismo un piano que instaló en su casa ubicada en Los Ángeles. En ese estudio casero continuó haciendo lo que mejor sabe: crear música y descubrir una nueva forma de componer, lo cual culminaría con el lanzamiento de su más reciente disco con los monos del ártico.

Tres años después, Turner, Matt Helders, Nick O’Malley, Jamie Cook, Andy Nicholson y Glyn Jones subieron al escenario del Jockey Club ante la mirada de sus fans luego de ser teloneados por la banda peruana de rock Los Outsiders.

Más de 20 mil amantes de la banda británica de indie rock llegaron desde muy temprano al Jockey Club para disfrutar de la gira del sexto álbum de la agrupación “Tranquility Base Hotel & Casino” y de otros de sus clásicos.

Lima fue el punto de partida de la gira sudamericana de los monos del Ártico, que llegarán a Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Colombia, estos últimos estelares de los festivales Lollapalooza.

Alex Turner | Fuente: Cabeza Hueca

CRAWLING BACK TO YOU

Las luces del escenario se encendieron con el tema “Do I Wanna Know”, del quinto álbum de la banda, “AM”. Este sencillo es el que ha llegado más alto en las listas desde el clásico "Fluorescent Adolescent" en el 2007. Sin duda un inicio que despertó las gargantas de los fanáticos de la agrupación británica.

Y es que la banda ha madurado, y eso se refleja en el impecable sonido del bajo de Nick O’Malley y la voz aterciopelada de Turner, que supo sortear con confianza algunos inconvenientes sucedidos con el sistema de audio durante el inicio del repertorio.

Vestidos de sastre e iluminados por los reflectores amarillos, la banda interpretó otros éxitos, como “Snap Out of It”, “Brianstorm”, “Teddy Picker” y “Arabella”, que sus fanáticos aprovecharon para cantar a viva voz.

¿ARE YOU MINE?

Sin embargo, los integrantes de la banda no tuvieron mayor interacción con sus fans: se concentraron en tocar las canciones que formaban parte del setlist, con una breve pausa a la mitad del concierto. "Hello Lima", se limitó a decir Turner luego de interpretar sus dos primeras canciones.

La banda cerró el espectáculo con “Are You Mine”, canción que habla de la incertidumbre y de la satisfacción como un recuerdo lejano. De acuerdo con palabras del propio Turner, para la composición de este tema se utilizaron técnicas líricas de los raperos Lil Wayne y Drake.

No hay duda de que los Arctic Monkeys han madurado en todo aspecto: ya no son más los adolescentes de Sheffield con un estilo crudo y romántico que cantaban acerca del amor, pero no fallan en recordarnos, con temas como “Cornerstone”, que no han perdido ni un ápice de su esencia.