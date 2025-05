Erreway en Lima: adelantan los horarios de los conciertos del 6 y 7 de mayo en Costa 21 por disposición municipal

La banda argentina ya brindó dos de sus cuatro conciertos en Lima. La organización informó que los próximos shows comenzarán a las 8:30 p. m., en cumplimiento de disposiciones municipales.

¡Atención, rebeldes! Masterlive Perú informó este lunes a través de sus redes sociales un cambio importante en los horarios de los conciertos de Erreway programados para este 6 y 7 de mayo en Costa 21, Lima.

“Debido a las disposiciones municipales establecidas para el desarrollo de conciertos en Costa 21, les informamos que los shows del 6 y 7 de mayo iniciarán a las 8:30 p. m. puntual”, anunciaron en un comunicado.

Erreway, conformado en esta gira por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, ofreció el primero de sus cuatro conciertos en Lima el sábado 3 de mayo, marcando su regreso tras más de 20 años. Al día siguiente continuaron con la segunda presentación, mientras que la tercera y cuarta están programadas para este martes y miércoles, con un cambio de horario: ahora iniciarán 30 minutos antes, en lugar de las 9 p.m. anunciadas inicialmente.

La organización explicó que esta modificación busca asegurar que el público pueda disfrutar del espectáculo completo, sin interrupciones. “Con este ajuste, garantizamos que todos los asistentes vivan la experiencia completa y disfruten de todas las sorpresas que Camila, Benjamín y Felipe han preparado”, agregaron.

Erreway interpretó 'Rebelde Way' en el primero de los cuatro conciertos programados en Costa 21, San Miguel. | Fuente: RPP/Renzo Napa

¿Cuáles con los precios de las entradas para Erreway?

Erreway ya ofreció dos de los cuatro conciertos programados en Lima como parte de su esperada gira de reencuentro. Este martes se realizará la tercera fecha -con entradas agotadas- y el miércoles 7 de mayo será la última oportunidad para verlos en vivo. Las entradas aún están disponibles a través de Teleticket.

Estos son los precios actuales:

Platinum Stand Up: S/ 399

S/ 399 VIP Stand Up: S/ 349

S/ 349 Preferencial Stand Up: S/ 170

S/ 170 Conadis: S/ 319

Erreway recuerda los temas más icónicos de 'Rebelde Way', la serie que los catapultó al éxito en 2002, en su gira 'Juntos otra vez'.Fuente: Instagram: @masterliveperu

Fechas del Erreway World Tour 2025

28 de marzo: Santiago, Chile

5 de abril: Montevideo, Uruguay

24 de abril: Quito, Ecuador – Últimas localidades

26 de abril: Guayaquil, Ecuador – Últimas localidades

3 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

4 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

6 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

7 de mayo: Lima, Perú – Últimas localidades

4 de junio: Nápoles, Italia – Últimas localidades

6 de junio: Madrid, España – SOLD OUT

7 de junio: Barcelona, España – Últimas localidades

9 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

10 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

20 de julio: Madrid, España – Últimas localidades

29 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

30 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

3 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

4 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

16 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

17 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

Erreway regresó a Lima tras más de 20 años, y la espera valió la pena para los miles de fans que los esperaron con ansias.Fuente: Instagram: @masterliveperu

¿Cuál es el setlist de los conciertos de Erreway en Lima?

Aunque el setlist puede variar, Erreway ha tocado este repertorio en su concieto en Lima el sábado 3 de mayo:

Girar Rebelde Way Memoria Tiempo Solo sé Que estés Vamos al ruedo Dame (cover de Los Abuelos de la Nada) Te soñé (solo de Felipe Colombo) Mi vida (solo de Benjamin Rojas) Vivo como vivo (solo de Camila Bordonaba) Será de Dios Dije adiós (acortada y acústica) Amor de engaño (acortada y acústica) Dos segundos (acortada y acústica) Aún ahora (acústica) Me da igual (acústica) No estés seguro (acústica) Asignatura pendiente Que se siente Vas a salvarte Inmortal Bonita de más Para cosas buenas Será porque te quiero



Encore:



Resistiré Sweet Baby

