Erreway en Lima: el crossover de 'Rebelde Way' y 'Margarita' con Mora Bianchi y Toti Spangenberg en el tercer show en Perú [VIDEO]

Los protagonistas de la serie Margarita conquistaron al público en el penúltimo concierto de la banda argentina en Lima, que volvió a contar con Coco Maggio, en una noche llena de nostalgia y sorpresas.

El tercer concierto de Erreway en Lima fue una noche cargada de emociones, recuerdos y apariciones sorpresa. Tal como lo habían anunciado; Mora Bianchi y Toti Spangenberg, protagonistas de la serie Margarita, se sumaron al espectáculo para delirio de los fans. Así se vivió el penúltimo show del reencuentro histórico de la banda argentina en Costa 21.

Coco Maggio, invitado especial de la noche, fue el primero en aparecer. El actor argentino, quien interpretó a Tomás Ezcurra en Rebelde Way, compartió escenario con Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, recordando sus días en el Elite Way School. Esta vez, Maggio asumió el rol de presentador en uno de los segmentos de la noche.

El crossover de Margarita y Rebelde Way

El momento más esperado llegó cuando Mora Bianchi, conocida como 'Mori' por sus fans, subió al escenario para interpretar junto a Erreway la balada Será de Dios. Minutos después, la actriz y cantante sorprendió con una emotiva versión de Hay un cuento, tema originalmente interpretado por Florencia Bertotti en Floricienta.

“Felicitaciones por todo lo que estás viviendo. Felicitaciones por la segunda temporada que ya está en curso. Gracias por acompañarnos”, le dijo Felipe Colombo durante el show. Horas después, Mora respondió desde sus redes: “Una experiencia maravillosa. Gracias, Erreway, por permitirme cantar para Perú con ustedes, que son espectaculares”.

Margarita en el escenario con Erreway

Cris Morena también estuvo presente

Cris Morena, creadora de Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles y Chiquititas, también fue parte de esta noche inolvidable. Desde la audiencia, registró el momento y dedicó un mensaje especial en sus redes: “La emoción de verlos a mis rebeldes y a Margarita en este escenario inmenso en Perú nunca me la voy a olvidar… Gracias a este país maravilloso por una noche de amor”.

Y cuando el público pensaba que las sorpresas habían terminado, Toti Spangenberg hizo su aparición para interpretar Inmortal junto a la banda. El actor, que da vida a Merlín Pietro en Margarita, escribió luego en sus redes: "Gracias por esta increíble experiencia... y gracias Benjamín, Felipe y Camila por hacernos parte de esta locura".

Las palabras de los Erreway para Morita 🤟🏻🤍 ¡Los amamos!



Una serie de conciertos históricos

Erreway continúa sorprendiendo en cada presentación. En un segmento especial, Benjamín, Camila y Felipe aparecen entre el público para interpretar Para cosas buenas. En el primer concierto salieron desde el backstage; en el segundo, desde el tópico; y en el tercero, desde la carpa de merchandising, dejando la duda de por dónde irrumpirán en el cuarto show.

Y hablando de ello, la noche del martes, Masterlive Perú confirmó que las entradas para el último concierto -este miércoles, 7 de mayo- ya están agotadas. Con esto, Erreway hace historia: cuatro conciertos sold out en Lima y más de 55 mil entradas vendidas, consolidando su regreso como uno de los más exitosos del pop latino en los últimos años.

los galanes de erreway con el galan de margarita

Fechas del Erreway World Tour 2025

28 de marzo: Santiago, Chile

5 de abril: Montevideo, Uruguay

24 de abril: Quito, Ecuador – Últimas localidades

26 de abril: Guayaquil, Ecuador – Últimas localidades

3 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

4 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

6 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

7 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

4 de junio: Nápoles, Italia – Últimas localidades

6 de junio: Madrid, España – SOLD OUT

7 de junio: Barcelona, España – Últimas localidades

9 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

10 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

20 de julio: Madrid, España – Últimas localidades

29 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

30 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

3 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

4 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

16 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

17 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

¿Cuándo y dónde será el último concierto de Erreway en Lima?

Las primeras presentaciones de Erreway en Costa 21 se llevaron a cabo los días 3, 4 y 6 de mayo de 2025. La banda argentina ofrecerá su último concierto en Lima este miércoles 7 de mayo, en el mismo recinto ubicado en la Costa Verde.

Las entradas para esta última fecha se agotaron por completo, consolidando una jornada histórica para la música pop en el Perú, antes de que el grupo continúe su gira en Europa con presentaciones en Italia, España y Grecia.

