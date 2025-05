Luisana Lopilato 'apareció' en el primer concierto de Erreway en Lima y dejó emotivo mensaje a sus fans [VIDEO]

Aunque no forma parte de la gira, la actriz apareció en video durante el show, emocionando a miles de fans con palabras de cariño y gratitud.

El primer concierto de Erreway en Perú ya era un evento cargado de emoción y nostalgia, pero la noche se volvió aún más especial cuando Luisana Lopilato, quien no forma parte de la gira por motivos laborales, apareció sorpresivamente en un video proyectado durante el show.

La actriz y cantante, querida por los fans desde su papel en Rebelde Way como Mía Colucci, se dirigió al público peruano con un mensaje lleno de cariño: “¿La están pasando bien? ¿Pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible. Quiero decir gracias por este momento tan lindo, por acompañar a mis amigos, por tantos años de espera y quiero cerrar el mensaje de esta noche con esta frase: Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, expresó emocionada.

Luisana Lopilato, además, animó al público a encender las linternas de sus celulares para crear un momento mágico en el estadio: “Apaguen las luces, por favor, saquen sus teléfonos, prendan las linternas”. La sorpresa culminó cuando la actriz comenzó a corear “¡Erreway! ¡Erreway!”, desatando la euforia de los asistentes.

¿Por qué Luisana Lopilato no forma parte de la gira de Erreway?

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quien dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", dijo Lopilato en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con la actriz, el motivo principal es por "temas de calendario", ya que el próximo año está lleno de trabajo: en marzo viajará a Vancouver para la grabación de una película, en mayo rodará Pepita la pistolera (basado en la criminal más famosa de Argentina), y a fines, tiene un proyecto aún por confirmar. "Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada", mencionó.

"Ustedes saben que para mí Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir muy orgullosa. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales. Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper", finalizó.