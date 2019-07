Fey y Torbellino tendrán presentaciones en el "90's Fest" | Fuente: Difusión

Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y remontarnos a la música de los 90's es efervescencia y nostalgia pura, por una época musical que envuelve a tres referentes del pop en español confirmados para un festival que marcará historia: el "90's Fesr", que se realizará el sábado 5 de octubre a las 8:00pm. en la Explanada del Parque de la Exposición.

Uno de esos tres referentes es la mexicana Fey, quién ha trascendido generaciones y fronteras con el pegajoso "Azúcar Amargo", el clásico "Muévelo", la melodía melosa de "Media Naranja", y el no menos conocido "Subidón", éxitos que son suenan en las discotecas del mundo. Su regreso al Perú, con toda su banda y staff coreográfico, ya ha sido confirmado.

Daniel René también se suma al cartel noventero; esa vez como solista pero con el background de su exitoso paso por la agrupación portorriqueña MDO, en la que destacó por su interpretación de "No puedo olvidarme de ti". El portorriqueño ya tiene en su haber dos producciones discográficas y para este año presentará el álbum "Name is I", del cual ya ha lanzado los singles "Así", "Superficial" , "Echo" y "Nothing, Nothing".

Por Perú, “Torbellino” tendrá su turno con Marco Zunino, Daniela Sarfati, las Hermanas Cayo y Gabriel Calvo quienes cantarán el repertorio que los consagró hace unos años como "Poco a Poco", "Sólamente tú", "El Corazón de la ciudad", "Boulevard" entre otras.

Daniel René se presentará en el "90's Fest". | Fuente: Difusión

Adicionalmente, el “90's Fest” tendrá un artista sorpresa que próximamente será agregado a la cartelera de esta fiesta noventera que promete un viaje inolvidable en la máquina del tiempo.

Las entradas ya están disponibles en Joinnus con un 20% de descuento hasta el 1 de Agosto.