Gabriel Calvo recordó sus inicios en la televisión con la agrupación musical “Torbellino” y compartió una fotografía de la vez en que el también elenco de la novela fue al programa “Campaneando”. En la foto aparecen Marco Zunino, Érika Villalobos, Pablo Saldarriaga, Fiorella y Bárbara Cayo y Daniela Sarfati formaron parte de la exitosa telenovela que se transmitió en los noventa.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Gabriel Calvo publicó una fotografía del día en que visitaron el set de “Campaneando”, programa que era conducido por Gian Marco Zignago y Bruno Pinasco.

En la imagen, los dos actores de la telenovela “Torbellino” se muestran algo tímidos, pero esbozando una ligera sonrisa al estar frente al público en vivo y en directo. Ante esta publicación, los seguidores del Gabriel Calvo recordaron la época del famoso musical; así como el tiempo en que el cantautor peruano lucía con cabello.

“Wau. ¡Qué tiempos! Aquellos buenos momentos adolescentes todos. Linda foto para el recuerdo. Saludos”, “Cuántos recuerdos me trae la novela, no me perdía ningún capítulo”, escribieron algunos fans del actor de “Torbellino”.