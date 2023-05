Gian Marco, Diego Torres y Fonseca se unen para ofrecer un gran concierto el 9 de septiembre

Diego Torres pisará escenario peruano junto a una de las figuras colombianas más queridas internacionalmente, Fonseca, y el nacional Gian Marco. Los tres artistas se presentarán en el show 'Juntos para ti' donde prometen una noche inolvidable en nuestro país. El lugar elegido es el nuevo escenario, Live Arena Monumental el próximo 9 de setiembre.

El argentino regresa a Perú con un nuevo material bajo el brazo. El también actor acaba de lanzar su nuevo sencillo "Parece Mentira", una conmovedora balada que explora el dolor de terminar una relación. La canción, coescrita por Torres, muestra su excepcional rango vocal y profundidad emocional mientras canta sobre el desamor y narra la pérdida contando esos momentos del duelo emocional.

Diego Torres, ha lanzado más de 10 álbumes y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios al Latin Grammy y varios premios Billboard de la Música Latina.

Por su parte, Fonseca, ganador de siete Latin Grammy acaba de estrenar su nuevo sencillo “Si tú me quieres”, una excepcional colaboración de ensueño con el gran maestro dominicano Juan Luis Guerra, un tema que le canta al amor y a los sueños, bajo una melodía al estilo tropical que caracteriza a ambos artistas.

Fonseca, tiene más de un millón de discos vendidos en su carrera, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más importantes en la industria musical. Canciones como 'Te mando flores', 'Por pura curiosidad', 'Arroyito', 'Simples Corazones', 'Eres mi sueño', Prometo; entre muchas otras.

Nuestro talento nacional Gian Marco, quien además mantiene una amistad más allá de los escenarios con ambos artistas, también será parte de esta inolvidable noche. Temas como 'Se me olvidó'. 'Hoy', 'Te mentiría', 'Si me tenías', 'No puedo amarte' y más, deleitarán al público. Cabe recordar que el año pasado, por su aniversario, convocó más de 45 mil personas en el Estadio Nacional con un público que entonó uno a uno sus clásicos e inolvidables temas que se han convertido en un himno para todos los peruanos.

Además, de contar con trío de espectaculares cantantes 'Juntos por ti' contará con la presencia de otros grandes artistas invitados que serán anunciados próximamente.

Preventa de entradas

La preventa de entradas inicia este 1 de junio con 20% de descuento con tarjeta Scotiabank y la venta regular será a partir del 4 de junio por la web de Joinnus.