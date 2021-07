Fonseca, ganador de siete premios Latin Grammy, estrenó su nuevo tema "Tú 1ero". | Fuente: Sony Music

Si la industria musical sufrió un parón por la pandemia, al cantante colombiano Fonseca no pareció afectarle demasiado. No quiere decir, por supuesto, que no padeció los altibajos de la crisis —"esta situación nos generó miedos, angustias, momentos de mucha reflexión", dijo a RPP Noticias—; sin embargo, pudo sacar adelante proyectos como su disco "Compadres", hecho junto a su colega Andrés Cepeda, y ofrecer más de un concierto virtual.

"Ha sido una época dura, pero que he aprovechado para hacer música, seguir avanzando y preparándonos", señaló el artista desde su estudio en Colombia. Acostumbrado ya al chateo con sus fans en sus presentaciones digitales, el regreso de Fonseca a los escenarios el próximo mes de agosto, con su gira "Compadres Tour" que lo llevará por 11 ciudades estadounidenses, no hace sino inflar sus expectativas ante el encuentro presencial. "Nada nunca va a reemplazar un concierto de verdad. Por eso, regresar con mi compadre [Andrés] Cepeda es demasiado emocionante e importante", recalcó.

Y tan clave como este retorno es su último sencillo "Tú 1ero", compuesto por el mismo cantante con el apoyo de Richie López y lanzado este mes de julio. Una canción que refleja sus ganas por mantenerse en actividad pese a la adversidad ("estamos abriendo la puerta para ingresar a la normalidad", dijo) y que surgió de "eso que pasa a veces cuando de pronto alguien entra a un lugar y se cruzan un par de miradas, y uno de esos dos personajes está comprometido o comprometida". Lo que podría ser una situación solemne se convierte, con la voz de Fonseca, en sinónimo de "gozadera, picante, candela, atracción, química".



"'Tú 1ero' es enamorarse bailando", sintetizó el cantante que a lo largo de casi 20 años de trayectoria le ha cantado al amor en sus diferentes manifestaciones, desde el cortejo de "Te mando flores" hasta los adioses de "Arroyito".

"En mi carrera, he ido dando mi opinión sobre el amor desde distintos puntos de vista, a veces más profundos, a veces más espirituales, a veces más relajado como 'Tú 1ero', y es una manera de divertirnos en un momento donde todos necesitamos esa energía positiva, en el que no necesitamos pensar tanto, sino reírnos y enamorarnos", indicó Fonseca.

Un repaso a sus 20 años

Juan Fernando es su nombre de pila, pero todos le llaman Fonseca. En un fugaz recorrido por su carrera valdría destacar su debut musical en el 2002, cuando publicó su primer álbum de título homónimo y la canción "Te mando flores" consiguió ubicarlo entre los artistas latinoamericanos más exitosos. A punto de cumplir 20 años de trayectoria el próximo 2022, el cantante valoró como "muy positivo" el balance de estas dos décadas dedicadas a la música. "Me siento orgulloso, pero sobre todo agradecido de poder cumplir mi sueño, mover el corazón de las personas", indicó.

De aquellos inicios al presente, muchos premios han pasado por sus manos, entre ellos un total de siete Latin Grammy. El más reciente lo obtuvo gracias a su álbum "Compadres", que ganó en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional. "Fue un disco muy divertido de hacer, porque nos metimos al estudio y empezamos a componer sin ponernos ningún norte", contó Fonseca sobre el proceso de creación de esta propuesta al lado de su compatriota Andrés Cepeda.

"Por ninguna razón que nadie planeó, terminamos recorriendo ritmos folklóricos de nuestro país, como la música llanera, el vallenato, el merengue-vallenato, hicimos un bambuco, también canciones pop. Pero es un álbum muy particular, con un sabor muy especial, y la enseñanza de eso es que uno tiene que dejarse llevar por la música y el corazón, como he hecho siempre en mi vida. No tener miedo a experimentar cosas nuevas, si son o no lo que ahora está sonando", manifestó.



Así como "Compadres", un rosario de géneros componen buena parte de la música de Fonseca, cuyos gustos musicales van desde Beck, Radiohead y Metallica hasta Juan Luis Guerra, Marc Anthony y el cantautor peruano Gian Marco, a quien llamó "mi compadre". "Me gustan ciertas cosas de lo urbano, me parece que hay cosas increíbles de sonido y producción", precisó. ¿Y qué sonidos atraviesan "Tú 1ero"? Pues su "onda medio calipsosa, hawaiana, con unas guitarras en onda medio reggae", describió el artista. "Creo que por ahí puede entrar ese gusto por Bob Marley que he tenido toda la vida", acotó.

Por lo pronto, a Fonseca los 20 años de música lo encontrarán ocupado con un nuevo álbum, que se estrenará en abril del próximo año, y otro material discográfico que estará integrado por su reciente sencillo y "Cartagena", estrenado en el 2020. "Pero antes de eso estaremos lanzando un par de canciones más", mencionó. Seguramente, un mundo con menos doliente estará esperándolas para ponerse a bailar.

NUESTROS PODCASTS

HBO Max llegó a Latinoamérica y ya no solo es Netflix, sino Prime Video, Disney+, Apple TV, Crunchyroll... y podemos seguir contando la cantidad de plataformas (y suscripciones) que estamos pagando para ver nuestras series o películas favoritas. En este episodio hablamos del fenómeno, de si vale la pena seguir teniendo cable, cuáles son las series o circunstancias que nos animan a pagar una suscripción y si finalmente solo falta el deporte para que el cable termine de morir.