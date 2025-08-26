Últimas Noticias
Green Day en Lima: setlist, horarios, entradas y recomendaciones para el concierto en San Marcos

Green Day tocará en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Paraguay en su gira por Sudamérica.
Green Day tocará en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Paraguay en su gira por Sudamérica. | Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Green Day regresa a Lima tras ocho años. Con Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, la banda promete un show épico en el Estadio San Marcos. El concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day vuelve a Lima. Después de años de espera, la banda estadounidense liderada por Billie Joe Armstrong encenderá el Estadio San Marcos este miércoles 27 de agosto, en un show que combina nostalgia, energía y nuevos himnos. Será su tercera visita al Perú, tras sus recordados conciertos en 2010 y 2017.

Un día antes, decenas de fanáticos acamparon en los alrededores del estadio, con carpas y bolsas de dormir, buscando asegurar un lugar privilegiado. La expectativa crece, más aún tras la llegada de la banda a la ciudad, donde fueron vistos en el Centro Histórico, caminando, firmando autógrafos e incluso tocando una zampoña.

'Basket Case', 'American Idiot' y 'Boulevard of Broken Dreams' son himnos de Green Day.

'Basket Case', 'American Idiot' y 'Boulevard of Broken Dreams' son himnos de Green Day.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

Fechas de la gira Green Day South America 2025

  • 24 de agosto: Bogotá, Colombia – Vive Claro
  • 27 de agosto: Lima, Perú – Estadio San Marcos
  • 30 de agosto: Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional
  • 7 de septiembre: São Paulo, Brasil – The Town
  • 15 de septiembre: Asunción, Paraguay – Jockey Club
Los fanáticos podrán reencontrarse con Green Day en un concierto que promete ser épico.

Los fanáticos podrán reencontrarse con Green Day en un concierto que promete ser épico.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

¿Cuáles con los precios de las entradas para Green Day en Lima? 

La productora Masterlive Perú informó que aún quedan tickets disponibles en Ticketmaster.

Precio BBVA (hasta el 26 de mayo)

  • Campo B: S/ 277.70

Precio regular

  • Campo B: S/ 319.30
  • Occidente: S/ 382.00
  • Oriente: S/ 357.60
Aún quedan entradas disponibles a través de Ticketmaster.

Aún quedan entradas disponibles a través de Ticketmaster.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

¿Quiénes abrirán el concierto de Green Day en Lima?

El show contará con la participación de Bad Nerves, grupo británico de punk que Billie Joe Armstrong ha calificado como “el mejor del Reino Unido actualmente”.

La banda debutó en Lima en 2010 y volvió en 2017 con otro concierto en San Marcos.

La banda debutó en Lima en 2010 y volvió en 2017 con otro concierto en San Marcos.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

¿A qué hora será el ingreso al concierto de Green Day en Lima?

Move Concierts anunció que las puertas del Estadio San Marcos abrirán el miércoles 27 de agosto a las 5 p.m. para garantizar un ingreso ordenado. El show arrancará con la presentación de los teloneros Bad Nerves a las 7 p.m., y luego, a partir de las 8:30 p.m., será el turno de Green Day, aunque este horario podría variar por razones técnicas. Como parte de la organización, también se habilitará una boletería oficial de Ticketmaster desde las 3:30 p.m. en la avenida Amezaga.

Green Day está conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.

Green Day está conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.Fuente: Instagram: @moveconcertspe

Mapa de ingresos al concierto de Green Day en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso.

Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.

Este concierto es auspiciado por Radio Oxígeno.Fuente: Instagram: @moveconcertspe

¿Cuál es el setlist del concierto de Green Day en Lima?

Aunque puede variar, este fue el repertorio de Green Day en Bogotá el 24 de agosto:

  1. American Idiot
  2. Holiday
  3. Know Your Enemy
  4. Boulevard of Broken Dreams
  5. One Eyed Bastard
  6. The Grouch
  7. Longview
  8. Welcome to Paradise
  9. Hitchin' a Ride
  10. Missing You
  11. Brain Stew
  12. St. Jimmy
  13. Dilemma
  14. 21 Guns
  15. Minority
  16. Basket Case
  17. When I Come Around
  18. She
  19. Wake Me Up When September Ends
  20. Jesus of Suburbia
  21. Saviors
  22. Bobby Sox
  23. Good Riddance (Time of Your Life)
El regreso de Green Day ha despertado una enorme expectativa entre sus fanáticos.

El regreso de Green Day ha despertado una enorme expectativa entre sus fanáticos.Fuente: Instagram: @greenday, @paranoidtrooper

Recomendaciones para el concierto de Green Day en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts recomienda:

  • Asistir al concierto en transporte público o taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de Green Day en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).
